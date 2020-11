Andreea Raicu a trecut prin momente cumplite! Cum a reușit să treacă peste probleme: "Am plâns până n-am mai putut..."

Andreea Raicu [Sursa foto: Instagram]

Cunoscuta prezentatoare de televiziune a făcut dezvăluiri șocante despre trecutul ei. Se pare că Andreea Raicu a trecut prin momente dificile, iar în urmă cu puțin timp a vorbit despre problemele pe care le-a avut, dar și cum a reușit să treacă peste.

Andreea Raicu, detalii șocante din viața ei

”În primul rând, să accept ce m-a făcut sa simt, de mult ori foarte multă furie. Dezamăgirea vine cu niște emoții și furie, tristețe. Mi-am dat voie să-mi exprim acele emoții. A fost important să mă uit să văd care este lecția. Pentru că atunci când avem parte de o experiență care ne rănește, cu siguranță, are și o parte bună. După ce mi-am dat voie să-mi consum emoția și să înțeleg ce m-a rănit atât de tare, înțeleg care este lecția. Și dacă nu-mi învăț lecția, experiența respectivă apare din nou”, a mai spus ea.

Andreea Raicu[Sursa foto: Instagram]

De asemenea, frumoasa șatentă a declarat faptul că a avut momente în care a simțit că nu mai poate și a avut nevoie de o eliberare. A plâns, a țipat, chiar a dat cu pumnul în sacul de box și a mers mai departe, cu capul sus, chiar daca i-a fost greu.

„Am dat și cu pumnul în sacul de box, am țipat, am și plâns și m-am și închis și am plâns până n-am mai putut. Pentru că e foarte important să dai voie emoțiilor să se consume. Pentru că atâta vreme cât nu le dai voie să se consume rămân acolo și te mănâncă pe dinăuntru”, a continuat Andreea Raicu.