Andreea Raicu, apariție neașteptată pe Internet! A pozat topless la 44 de ani

Andreea Raicu este una dintre cele mai apreciate și cunoscute prezentatoare de televiziune din țara noastră. Vedeta ne surprinde de fiecare dată cu aparițiile sale, însă cu ultima postare chiar ne-a lăsăt fără cuvinte!

Mai exact, Andreea Raicu s-a fotografit topless, iar imaginea a strâns mii de aprecieri în doar câteva minute.

De curând, aceasta a împlinit 44 de ani și a decis să imortalizeze acest moment cu o fotografie de zile mari. Bineînțeles că internauții au recționat imediat și au avut doar cuvinte de laudă la adresa acesteia.

"Ești absolut splendidă! Sa fii sănătoasă/ frumoasă poza/ Pe zi ce trece esti mai frumoasa!!!!! Andreea, aceasta Marlyn a tarisoarei noastre", au scris internauții.

Andreea Raicu, gânduri la 44 de ani

Andreea Raicu și-a sărbătorit ziua de naștere în data de 18 iulie. Frumoasa vedetă a împlinit frumoasă vârstă de 44 de ani și și-a organizat o mini-vacanță, alături de oamenii importanți, în afara țării.

Andreea Raicu [Sursa foto: Instagram]

„Ziua de naștere e acel moment în care te gândești la viața ta, la locul în care ești și la cel în care vrei să te îndrepți, la ce ai în viața ta și la ce îți dorești. Eu una am un singur cuvânt: RECUNOȘTINȚĂ pentru tot ce am, ce am primit( plăcut sau neplăcut) și tot ce am simțit.

Vă mulțumesc pentru toate urările minunate și toate gândurile bune. Zilele acestea, pentru că ziua mea durează mereu câteva zile, m-am simțit extrem de iubită, răsfățată, liniștită, fericită, copleșită de generozitatea oamenilor din jurul meu, plină de recunoștință. Vă iubesc tare”, a scris Andreea Raicu pe rețelele de socializare.