Andreea, sora Alexandrei Stan de la Survivor România 2021, dezvăluiri dureroase din trecutul artistei: ”Mi-am dat seama cât de tare suferă”

Alexandra Stan este una dintre artistele celebre la nivel internațional cu care România se mândrește. Cântăreața a devenit concurentă la competiția fenomen Survivor România 2021, acolo unde luptă să-și învingă fricile, dar și adversarul. Deși blondina a întâmpinat situații grele până acum, în concurs, iată că a început să dea randament pe traseele sportive de la Survivor și să aducă și puncte pentru echipa din care face parte.

Alexandra Stan a încercat să se acomodeze cu situațiile critice de la Survivor și pare că reușește. Inițial, blondina nu părea să-și convingă colegii de echipă de faptul că poate câștiga puncte, dar a luptat să-și demonstreze atât ei, cât și ”faimoșilor” și telespectatorilor că poate merge mai departe în bătălia pentru marele premiu și titlul de ”Survivor România”.

Andreea, sora Alexandrei Stan, dezvăluiri inedite

Alexandra Stan a trecut prin clipe grele la una din probele dintr-o ediție trecută a competiției fenomen Survivor România 2021. La proba cu pernele, atunci când echipa Faimoșilor a câștigat, Alexandra a ezitat să se ”lupte” cu o războinică. Cântăreața a clacat și a izbucnit în lacrimi, după ce și-a amintit un episod îngrozitor din trecutul ei.

Ba mai mult decât atât, Alexandra nu a ezitat nicio clipă să spună adevărul și motivul pentru care nu și-a dorit să participe la proba respectivă.

Deși a părut că artista este speriată de una dintre războinice sau de faptul că o să piardă un punct, iată că adevăratul motiv pentru care Alexandra ezita să susțină proba, era de fapt altul. Andreea, sora blondinei, a fost prezentă în emisiunea ”Ștafeta mixtă”, acolo unde a vorbit despre momentele grele prin care Alexandra a trecut de-a lungul timpului.

În urmă cu mult timp, Alexandra Stan a fost agresată fizic de fostul ei impresar și iubit în același timp.

De-a lungul anilor, cântăreața a avut nevoie de terapie pentru a putea trece peste momentele îngrozitoare în care a fost maltratată. Deși Alexandra a dat dovadă că este o persoană puternică, vedeta încă mai are răni în suflet de la episodul nefericit din urmă cu câțiva ani.

Andreea, sora Alexandrei, a mărturisit ce a simțit ea și familia blondinei în momentul în care aceasta a clacat la o probă de forță fizică din cadrul competiției fenomen Survivor România 2021.

” Am plâns toți. Am plâns atât de tare și atât de supărată am fost că în momentul acela a trebuit să treacă prin asta. Mi-am dat seama cât de tare suferă, mi-am dat seama că este reală, că nu este niciun soi de truc de a impresiona publicul cu plânsete. Adică se și vede că plânge de la un moment dat Zanni i-a și zis: ”plângi urât”. Plânge cum simte. Am plâns toți. Și eu, și mama, și fata mea. Toți am suferit cu ea. Pentru că știm prin ce a trecut.

Nu cred că a trecut peste momentele acelea. Drept urmare reacția ei de acum din competiție...nu cred că poți să treci. Numai cine trece prin asta poate să înțeleagă. A făcut terapie și a spus tot timpul asta..și că fără terapie nu avea cum să depășească momentul. Dar au rămas acolo rănile, drept urmare, nu suportă violența de niciun fel, nici fizică, nici verbală.

Este o fire puternică pentru că dacă n-ar fi fost nu ar fi putut să treacă printre atâtea, prin câte a trecut de-a lungul anilor. Dar are și ea sensibilitatea ei pusă bine acolo și ea are foarte mare încredere în oameni. Are tot timpul așteptări de la oameni. Crede că dacă ea oferă sinceritate și afecțiune, oamenii îi vor întoarce, lucru care nu ni se întâmplă niciunuia în viața de zi cu zi. Au fost și momente cu Georgiana, când s-a văzut că a compătimit-o de fiecare dată și mergea după ea să o liniștească când ceilalți îi vorbeau urât. Dar pe altă parte Georgiana o nominaliza...”, a povestit Andreea, sora cântăreței.

Ba mai mult decât atât, bruneta s-a declarat uimită de comentariile din mediul online, cele mai multe fiind jignitoare la adresa artistei.

”Legat de comentariile de pe rețelele de socializare, eu am fost uimită de ce reacții sunt. Eu nu-mi imaginam că pot exista persoane care să ia o competiție sportivă atât de personal, să aibă un vocabular atât de urât și să jignească niște persoane. Deja mi se pare că se întrece limita bunului simț. Dar mna, ea este asumată cu hate-ul...ea tocmai pentru că este asumată, când a avut de spus ceva, a spus, fără niciun fel de filtru. Pentru că spune ce gândește și-a atras în timp și niște antipatii...dar deja mie, personal, mi se pare că se exagerează cu reacțiile. Și nu numai la adresa ei”, a mai spus Andreea, sora Alexandrei Stan.