Andreea Tonciu și Roxana Nemeș, scandal la Bravo, ai Stil! Celebrities [Sursa foto: Captură YouTube]

Andreea Tonciu a fost scoasă din sărite de Roxana Nemeș care a apărut în emisiune cu un tricou care avea pe spate mesajul: „Tonciu e valoroasă”. Roxana Nemeș a avut această apariție după ce în edițiile trecute cele două concurente s-au înțepat și chiar și-au aruncat unele vorbe grele cu privire la trecutul lor.

„Mie mi se pare o chestie foarte frumoasă! O port pe mine. Pe spate ce-i drept”, a zis Roxana Nemeș, în momentul în care a fost întrebată de Ilinca Vandici de apariția ei.

„Dacă o puneai și la așa, era mai bine”, a replicat Andreea Tonciu.

A urmat un atac dur între cele două, culminat cu ieșirea din platoul Bravo, ai Stil! Celebrities a Andreei Tonciu.

Andreea Tonciu: Tu cu cine îți permiți să faci glumele astea expirate?

Roxana Nemeș: Știi care e problema ta? Degeaba ai un stilist bun, un estetician bun...

„Cred că de cinci emisiuni încoace spune câți bani are ea și ce emisiuni are ea și ce ținute ce are și că nimeni nu are ca ea”, a declarat Roxana Nemeș la testimoniale.

Andreea Tonciu a ieșit din platoul Bravo, ai Stil! Celebrities

Andreea Tonciu: Dacă eu mă ridic de pe scaunul ăsta și mă învârt în jurul tău, o iei razna. Nu mai pot! Face mișto și eu nu permit să mă ia nimeni la mișto sau probabil e o fană înfocată a mea. Ți-am dat valoare! Regret că mă bag în seamă cu una ca tine. Dar ce, eu am venit în București să apar cu unul sau altul la televizor? Dacă nu se mai discută despre Roxana Nemeș în această emisiune trebuie să o provocăm pe Tonciu. Îți dau banii, cât ai dat pe gioarsa aia?

Roxana Nemeș: Ești simplă, dar ești făcută toată!

Andreea Tonciu: Unde sunt făcută? Unde sunt făcută? Că am și eu niște ț@$#

Ilinca Vandici: Ieși un pic afară până te liniștești!

„Am nervi!”, a spus Andreea Tonciu, ieșind din platou. „Ia uite cum m-a provocat nebuna! Tu îți dai seama cât a stat să se gândească dacă femeia asta a stat să-și tipărească numele meu pe tricou?”