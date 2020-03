Andreea Tonciu a întârziat la Bravo ai stil Celebrities pentru că a ajuns la spital. Ajunsă în emisiune, a spus că se simte mai bine, dar nu a dat foarte multe declarații despre afecțiunea de care suferă. A precizat, însă, că are o problemă mai veche.

„Mi-a fost foarte rău și am ajuns la spital dimineață. Sunt bine cât de cât. Mi-am făcut o ecografie și trebuie să îmi fac niște analize, că nu le-am mai făcut de mult timp”, a spus Andreea Tonciu când a intrat în platoul Bravo ai stil Celebrities.

a glumit Cătălin Botezatu.

„Ar fi de bine dacă ar fi așa. Am niște probleme pentru că știu că am mai fost acum ceva timp în Turcia și chiar am niște probleme de care chiar prefer să nu vorbesc acum”, a continuat Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu, dezvăluiri dureroase și pline de lacrimi!

Andreea Tonciu a avut un moment de sinceritate, zilele trecute, la ”Bravo, ai stil! Celebrities” și a povestit, printre lacrimi, cât de greu i-a fost în perioada în care a fost însărcinată cu fetița ei. Supărată pe colega sa, Calina, fiindcă a jignit-o în culise, când i-a ”aruncat” un „să mori tu!”, bruneta a început tirul la adresa tinerei de 20 de ani.

”Cum îți permiți tu să îmi vorbești mie așa, cine te crezi?! Tu ești un copil pe lângă mine, trebuie să ai grijă la cuvinte, la modul de abordare! În viața ta, să nu mai vorbești cu mine așa, tu ești o puștoaică pe lângă mine, e musai să ai respect! Cum să îmi spui mie…”să mori tu”, păi eu am un copil de crescut, vreau să trăiesc pentru el”, a tunat Andreea înspre Calina.

Mai mult, Tonciu avea să mai adauge ceva în discursul ei din emisiune. ”Vreau să fiu mult timp lângă fetița mea, o iubesc, este totul pentru mine. Eu am avut probleme în sarcină. Calina, tu știi că eu am stat la pat de la șase luni, îmi era rău, nu puteam să mă ridic, altfel, aș fi riscat să pierd copilul. De aceea, nici în glumă nu permit astfel de cuvinte”, a comentat Andreea la ”Bravo, ai stil! Celebrities”