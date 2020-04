In articol:

De mai bine de două luni, Karina și Andrei formează un cuplu la Survivor România, iar gesturile lor tandre din competiție trădează acest lucru. Mai mult, și camerele de supraveghere au surprins, în timpul nopților, în tabăra războinicilor, anumite mișcări pe sub pătura unde cei doi dormeau îmbrățișați, semn că legătura lor este una serioasă și la întoarcerea în țară, ea se va concretiza la înntoarcerea în țară.

De altfel, Karina avea să spună clar că ”logodna” de pe plajă din Republica Dominicană este doar un punct de plecare și chiar a luat decizie șoc în privința lui Andrei de la Survivor România la întoarcerea în țară.a spus, războinica.

”Nu știu dacă relația noastră mă influențează în ceea ce se întâmplă pe traseu, dar pozitivitatea mea are un mare adaos. Eu sunt în general pozitivă, iar el mă ajută să fiu și mai pozitivă. Cumva sunt mai relaxată”, a povestit Karina despre relație pe car o are cu Andrei de la Survivor România, completată imediat de iubitul ei. ”E un plus de fericire în viața noastră, ne transmitem energie pozitivă, suntem amândoi focusați pe traseu. Suntem făcuti din același material și nu ne abatem, mai mult de atât, ne ajutăm recirpoc și cred că asta nu poate decât să ne ajute în această competiție, dar și după ea”, a menționat războinicul.

Citeste si: O concurenta de la ''Survivor Romania'' a recunoscut SARCINA: ''Va chem la botez!''

Citeste si: Andrei Duban o dă în judecată pe sora lui Ghiță. Scandal mare după Survivor România!

Andrei de la Survivor România a cerut-o de soție pe Karina? ”Când am văzut-o aranjată și machiată, am retrăit clipele de la începuturile noastre pe insulă și m-am reîndrăgostit”

Toate bune și frumoase în urma declarațiilor celor doi, dar iubitorii show-ului au mers mult mai departe și au vrut să știe mai mult. ”Andrei de la Survivor România a cerut-o de soție pe Karina în Republica Dominicană?”, aceasta este întrebarea tuturor, la care tânăra a și dat un răspuns, chiar la petrecerea de unificarea a echipelor. ”Nu ne vom căsători aici, acum, dar la finalul concursului, mi-aș dori să facem o masă mare, cu toții, și atunci să aibă loc evenimentul legat de o cerere în căsătorie cu adevărat. Mă văd doar cu el și numai cu el. Nu aș fi crezut că am să mă îndrăgostesc, însă, cred din ce în ce mai tare că Dumnezeu m-a trimis la acest show cu un scop, să-mi testez limitele și să găsesc bărbatul ideal”, a spus războinica. La fel a fost și Andrei, care, la testimoniale, după party, a zis clar că este este viitoarea lui nevastă. ”Când am văzut-o aranjată și machiată, am retrăit clipele de la începuturile noastre pe insulă și m-am reîndrăgostit a doua oară de Karina și o văd din ce în ce mai frumoasă pe zi ce trece”.