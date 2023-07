Andrei Ivan a ratat transferul carierei în Ligue 1! Ce declară Sorin Cârțu? ”Dacă intra Bordeaux în Divizia A, Ivan nu mai era”

In articol:

Sorin Cârțu declară că Bordeaux, formația ce evoluează în prezent în Ligue 2, a înaintat în iarna o ofertă de 3 milioane de euro pentru a-l transfera pe Andrei Ivan. Propunerea ar fi rămas valabilă și pentru această vară, însă doar dacă francezii ar fi promovat în prima ligă a Franței.

Bordeaux a ratat dramatic promovarea în dauna lui Metz, echipa antrenată de Laszlo Boloni, astfel că oferta pentru Andrei Ivan nu mai este valabilă.

Fostul președinte al Universității Craiova a explicat și care sunt dezavantajele avantajele atacantului formației oltene.

"Mihai Rotaru a avut ghinion într-un fel. Dacă intra Bordeaux în Divizia A, Ivan nu mai era. Era oferta făcută de astă-iarnă și era valabilă în continuare, pentru 3 milioane sau nu știu cât. Ar fi plecat la Bordeaux în vara asta, dar a promovat Metz și nu își poate permite cele 3 milioane pentru Ivan.

Aici sunt problemele lui Ivan. El nu poate să aibă continuitate. Eu zic că e mare vină și din partea lui cu tot ce se întâmplă. Este inadmisibil ca tu, la 27 de ani, să nu ai ambele picioare. A zis că l-au trimis în partea dreaptă... păi au fost niște situații în care să intre pe piciorul stâng, a dat niște pase cu dreptul, o aiureală d-asta. Dacă ai piciorul stâng, intri într-o combinație", a spus Sorin Cârțu, la Fanatik.

Eugen Neagoe a dezvăluit discuția avută cu Andrei Ivan

După partida cu Dinamo, de pe Arcul de Triumf, din prima etapă, Andrei Ivan recunoștea la interviu că nu se simte deloc bine în partea dreaptă a atacului, unde a fost mutat de Eugen Neagoe.

Demis de la Universitatea Craiova, Eugen Neagoe recunoaște că a fost deranjat de reacția publică a lui Andrei Ivan și a dezvăluit discuția purtată cu atacantul.

„Eu cred că el e un jucător cu potențial uriaș. Are niște calități fizice formidabile. Eu cred că Ivan poate juca la un nivel mai înalt. Acum depind foarte multe de el, de colegii lui. Eu nu am avut nicio problemă cu el, nici de comportament, nici de atitudine. M-am înțeles cu el, a fost în regulă toată această colaborare. Nu au fost conflicte nici între jucători. E un băiat ok din toate punctele de vedere.

Despre ieșirea lui de după meciul cu Dinamo, da, i-am reproșat, pentru m-a deranjat pe mine. I-am zis: 'Băi Andrei, îți faci rău singur. Să nu mai declari așa ceva în viața ta'.

A zis: 'Da, Mister, dar nu am vrut să lovesc în cineva, doar am spus adevărul, că nu mă simt bine, n-am mai jucat de mult acolo'. I-am zis că trebuie să joace unde are nevoie echipa de el”, a spus Eugen Neagoe, la Orange Sport.