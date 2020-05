In articol:

Textul scris de mama actorului Andrei Nedelea este unul cu adevărat emoționant și face referire la cei 25 de ani pe care unul dintre cei mai talentați artiști ai noii generații de actori ia petrecut pe pământ. Andrei Nedelea a fost actor la teatrul din Craiova, făcea parte dintr-o trupă de imporvizație și cânta la bass într-o formație rock.

Cum a murit Andrei Nedelea: La 22 de ani, insuficiență renală de gradul 4

”(...) În aceiași perioadă cu aceste repetiții l-am rugat să meargă să-și facă un set de analize, era 10 martie 2017 când sora mea ne-a sunat să ne spună că Andrei are ceva probleme cu rinichii. Am mers a doua zi la București, la un medic nefrolog si ne-a spus că are insuficiență renală stadiul 4 din 5. Am fost șocați! Ne-a spus că avem două variante (transplant renal sau dializă). Noi am spus din start că transplantul este rezolvarea și am mers să facem testul de compatibilitate, rezultatul a venit peste o lună, scurt, fără alte informații – da, sunt compatibili (Andrei cu tatăl lui). În privința aceasta ne-am mai ,,liniștit” un pic, dar noi ca părinți am fost tot timpul în gardă.

Am mers la alt medic nefrolog care l-a internat o săptămână pentru alte analize dar finalul era tot transplantul renal. Am mers și la al treilea medic nefrolog care l-a ținut sub observație timp de doi ani și jumătate (până la momentul transplantului). Inițial mergea să-și facă analizele din 3 în 3 luni până in aprilie 2019 când boala a avansat la stadiul 5 și trebuia să meargă lunar la analize...”, a povestit mama lui Andrei Nedelea.

Cum a murit Andrei Nedelea: A stat o lună cu rinchiul transplantat

”Apoi a început stagiunea la Teatrul ,,Alexandru Davila”, unde a avut câteva premiere si un workshop cu domnul Purcărete, pregătea un spectacol iar repetițiile trebuiau să înceapă în ianuarie 2020, dar el nu a mai participat pentru că pe 18 decembrie a fost sunat de la Institutul Clinic Fundeni, că au un rinichi compatibil cu el, in acea seară era la repetiții la București pentru că pe 24 decembrie juca intr-un spectacol caritabil, nu a mai ajuns. Operatia de transplant a decurs bine dar... se pare că organismul lui nu a acceptat corpul străin (pe 20 ianuarie 2020 i-a fost scos rinichiul transplantat). Din 14 ianuarie 2020 până pe 23 martie (a mai avut încă 4 operații, dintre care ultimele trei au fost duminica, marțea și joia), a stat la terapie intensivă tot acest timp, nu s-a mișcat deloc, cu excepția unei zile în care chineto-terapeutul l-a ajutat să facă doi pași până la un fotoliu (în acea zi a fost foarte bucuros, spunea că simte că face treburi interesante pentru progresul lui).

Cât a stat în salon a citit o carte, iar la terapie intensivă, atunci când nu era sedat asculta muzica lui preferată (îi cumpărasem o boxă și i-am pus toate melodiile pe care le-a cerut). Cei doi verișori mai mici îl așteptau cu nerăbdare să iasă din spital, deoarece voiau să le înregistreze un clip sau așa ceva, și el își dorea să iasă până pe 28 martie pentru că atunci voia să-și lanseze primul album de muzică la care lucrase 5 ani de zile și spunea că mai avea idei pentru încă două albume, acum prietenul lui de la ,,Grey Pill” ne-a rugat dacă dorim să-i dăm tot ce avea Andrei în lucru (sau Nedy cum îi spuneați mai toți), să termine el albumul și îi mulțumim pentru asta.

Cum a murit Andrei Nedelea: actorul, impresionat de prietenii care au donat sânge pentru el

Au fost zile când era intubat și comunicarea noastră era greoaie, el ne desena imaginar cu degetul conturul literei până formam un cuvânt și tot așa până formam o propoziție, apoi a putut să scrie cu ajutorul unui pix, i-am cumpărat și o agendă (pe care o avem ca amintire), așa comunica și cu personalul medical din terapie intensivă pe care l-a adorat. A fost foarte emoționat când a auzit că a avut nevoie de masă trombocitară și că toși prietenii lui și nu numai au făcut un lucru extraordinar, s-au mobilizat intr-un numar foarte mare și au donat sânge, tare emoționat a fost! A plâns mult, dar am reușit să-l liniștim spunându-i că atât de mult sânge s-a donat că pe lângă el au beneficiat și alți bolnavi. Ați fost minunați, vă mulțumim!

Ar mai fi multe de spus despre ,,șederea” lui la spital. Din 18 decembrie 2019 până pe 23 martie 2020, noi părinții am fost lângă el, nu am stat tot timpul cu el ci atât cât aveam voie (mai rare au fost întâlnirile după ce spitalul a intrat în carantină). A fost un Om deosebit, vesel, iubitor, amabil, simpatic, bun, a făcut totul cu plăcere, a trăit intens și frumos!

Era primăvară, intr-o zi de luni, când cineva a hotărât ca noi să nu mai fim părinți!”, a mai povestit mama acotului Andrei Nedelea.