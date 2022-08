„Andrei nu este implicat” Ce a spus Emily Burghelea despre soțul ei?! Adevărul despre familia lor

In articol:

Emily Burghelea și Andrei s-au logodit la finalul anului 2020, pe când blondina avea deja o sarcină avansată. Au devenit soț și soție la scurt timp, iar câteva luni mai târziu mamă și tată.

Chiar dacă nimeni nu-i știe identitatea partenerului ei de viață, bărbatul este foarte activ pe rețelele de socializare și le arată internauților tot ce se întâmplă în spatele ușilor închise ale familiei lor.

Astfel că se poate vedea cu ochiul liber că este foarte implicat în ceea ce privește creșterea și educația Amedeei, fiica lui și a lui Emily Burghelea, iar vedete de televiziune are numai cuvinte de laudă la adresa lui.

Emily Burghelea: „Fără ajutorul lui nu aș fi putut să realizez nici măcar 5% din tot ce am făcut până acum”

În cel mai recent interviu, blondina a fost întrebată dacă Andrei o ajută cu cea mică, iar Emily Burghelea a început să-și laude soțul. De asemenea, ea spune că viața lor de cuplu nu s-a schimbat deloc după ce a născut-o pe fiica lor.

„Andrei nu este implicat, este FOARTE implicat și fără ajutorul lui nu aș fi putut să realizez nici măcar 5% din tot ce am făcut până acum de când am devenit mămică! (...)

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

De când am devenit părinți, viața noastră de cuplu este mai frumoasă ca niciodată, simt că am înflorit de când am născut-o pe Amedea, mă simt femeie, iar o femeie știe să facă în așa fel încât să aibă timp pentru toate!”, a declarat Emily Burghelea pentru unica.ro .

Emily Burghelea: „ Este tot ce mi-am dorit vreodată”

Vedeta nu se declară o femeie împlinită doar pe plan profesional, ci mai ales pe plan personal. Emily Burghelea spune că are familia la care a visat dintotdeauna și îi este recunoscătoare divinității pentru asta.

Citeste si: Clipe de panică pentru Emily Burghelea! Ce s-a întâmplat cu fetița ei: "Ne-am speriat rău"

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare secundă pentru familia minunată pe care mi-a dăruit-o, când o țin în brațe pe Amedea, fetița mea simt că lumea este completă, Andrei este cel mai bun soț din Univers, nu am întâlnit pe acest pământ un om mai iubitor și mai grijuliu ca el, îl iubesc din adâncul sufletului meu și îi sunt recunoscătoare că există!

Fetița noastră seamănă perfect cu el, este o minunăție iar acum, când un alt copilaș este pe drum, inima mea zburdă! Este tot ce mi-am dorit vreodată. O familie iubitoare, închegată, unită, numeroasă! Suntem tineri, dar prețuim lucrurile care contează cu adevărat în viață, familia, iubirea, împlinirea sufletească, acestea sunt pe primul plan pentru noi de fiecare dată, asta ne hrănește sufletul și ne dă putere astfel încât să le putem face pe toate!”, a mai spus blondina pentru sursa menționată anterior.

Citeste si: Andrei, soțul lui Emily Burghelea, la un pas să-și dezvăluie identitatea în direct! Ce a urmat după: „A fost cu totul neașteptat”

Ea și Andrei urmează să devină părinți pentru a doua oară în doar câteva luni și se pregătesc intens pentru acest moment. Cei doi s-au mutat într-o casă mai spațioasă, tocmai pentru a avea spațiu suficient și pentru viitor partener de joacă al Amedeei.