Andrei Ștefănescu, despre dramele din viața sa. Ce planuri de viitor are artistul?

Invitat într-o emisiune la Antena 1, cântărețul a vorbit despre perioadele de cumpănă prin care a trecut, dar și despre planurile de viitor pe care le are.

Invitat într-o emisiune la Antena 1, cântărețul a vorbit despre perioadele de cumpănă prin care a trecut, dar și despre planurile de viitor pe care le are. Artistul a încheiat cu ceva timp în urmă și a doua căsătorie, semn că nu prea a avut noroc în plan sentimental.

Andrei Ștefănescu, despre momentele grele din viața sa

Andrei a povestit, în cadrul emisiunii, că nu a fost totul roz în viața lui și a trecut prin multe momente grele de-a lungul timpului, însă a învățat din toate câte ceva: "Eu am luat lucrurile așa cum au fost. Mi-am asumat. Fiecare om are partea lui de vină într-o relație, într-o căsnicie. Eu învăț din fiecare experiență pe care o am. Fiecare trage concluziile. Toate lucrurile se întâmplă cu un motiv.", a declarat acesta.

Chiar dacă a trecut prin multe în ultima perioadă, cântărețul pare să fie o fire optimistă și să-și canalizeze energia doar pe lucrurile bune, fară să se mai gândească la trecut sau la oamenii care

l-au dezamăgit:, a adăugat vedeta de televiziune.

Andrei Ștefănescu se gândește la o a treia căsătorie

Cunoscutul prezentator are planuri mari pentru viitor și își pune speranța chiar într-o a treia căsătorie. Andrei nu exclude posibilitatea de a face pasul cel mare din nou, mai ales că își dorește ca viața lui sentimentală să aibă continuitate și să cunoască pe cineva alături de care să fie fericit: "Eu întotdeauna voi fi dispus. La orice fel de încercare sunt dispus. Lejer m-aș putea căsători a treia oară. Întotdeauna am fost optimist și vesel. Eu nu mai zic niciodată niciodată. Deci eu îmi doresc doar să am continuitate, să pot să ajut oamenii în continuare. Îmi doresc să pot să fiu sănătos. Îmi place să râd, să mă distrez.", a încheiat artistul.

Andrei Ștefănescu a trecut prin două divorțuri, unul în anul 2012 și altul finalizat anul trecut. Prima oară el a fost căsătorit cu Sylvia, o artistă româncă, de care s-a despărțit pentru că l-a înșelat. Al doilea mariaj l-a avut cu Antonia, cu care are și un băiețel superb, însă căsnicia lor a rezistat doar un an.