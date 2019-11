Andrei Stoica este din nou tătic. Campionul la kickboxing și fostul concurent de la Exatlon s-a fotografiat cu cel mai nou membru al familiei. Este vorba de fetița lui, Eva.

Andrei și soția lui Andra mai au împreună încă doi copii, iar acum, familia lor s-a mărit.

Mesajele de felicitări nu au încetat să apară.

"OMG! Ce frumusețe! Să vă trăiască! Bine ai venit, Eva!", i-a transmis Claudia Pavel, fosta lui colegă de la Exatlon.

"Sincere felicitari 🤗🤗🤗🤗va imbratisez cu drag pe toti 5. Bine ai venit, Eva❤️", i-a urat și Monica Munteanu, cumnata Deliei Matache.

Andrei Stoica a sărbătorit 12 ani de când este cu soţia sa: „La mulţi ani, iubirea mea!”

Fanii fostului concurent de la Exatlon au aflat că Andrei Stoica a sărbătorit 12 ani de când este cu soţia sa. Campionul mondial la superkombat are doi băieţi cu Andra, partenera sa de viaţă. “12 ani împreună! La mulţi ani, iubirea mea!”, i-a transmis Stoica soţiei sale.

Andrei Stoica a sărbătorit 12 ani de când este cu soţia sa: "Eu nu am atât de multă răbdare cum are el”

“E calm, e dulce, e foarte calm. Eu nu am atât de multă răbdare cum are el”, a mărturisit, la un moment dat, Andra despre Andrei Stoica. În perioada în care Faimosul a fost plecat în Republica Dominicană, Andra a dezvăluit că i-a dus dorul.