Andy Adetu, dezvăluiri incendiare despre o relație cu Anamaria Prodan: „Luăm împreună deciziile. Știu eu cum să o liniștesc” EXCLUSIV

Andy Adetu a fost unul dintre concurenții primului sezon Puterea dragostei și a venit pentru a-și găsi femeia potrivită pentru el. Din nefricire, acesta nu a avut prea mult noroc, iar în prezent este în continuare singur. Tânărul a avut o legătură cu una dintre cele mai senzuale blondine care au pășit în competiția matrimonială de pe Kanal D, Ana Maria Lintaru, însă lucrurile între cei doi nu au mers.

Întrebat dacă s-ar mai împăca cu ea, Andy Adetu a dat un răspuns care a uimit pe absolut toată lumea.

„Pe ea o cheamă Ana Maria Lintaru, daca se schimba cu Anamaria Prodan poate ca era alteceva. Am incercat, acum suntem doar prieteni. Nu se știe pana la urma, poate o fosta relatie iti rascoleste ceva, nu e cazul aici, dar nu se stie pana la urma unde te duce viata si cu cine te impaci. In cazul meu, eu nu prea m-am mai intors la foste, ele au vrut, dar eu nu. Cred ca sunt ca un drog pentru ele. Chiar imi spunea o fata ca am ceva care o face sa vina din nou la mine”, a explicat Andy în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

Andy Adetu, dezvăluiti bombă despre Anamaria Prodan

Se pare că fostul concurent de la Puterea dragostei are o afinitate pentru femeile puternice, mai concret pentru Anamaria Prodan pe care o consideră una dintre femeile de excepție din România. Acesta a dezvăluit că nu s-ar teme de o relație cu sexy-impresara, ba chiar crede că lucrurile ar funcționa de minune între ei. Mai mult, se pare că cei doi au deja un lucru în comun: fotbalul!

„Anamaria Prodan chiar as vrea sa fie, este o femeie..mi-ar face placere sa o cunosc, e una dintre cele mai tari femei din Romania. O respect pentru ceea ce face, e o femeie de exceptie. Mi se pare ca face o emisiune, mi-ar placea sa fiu la ea in misiune. Si mie imi place fotbalul si cred ca am avea despre ce sa vorbim.

As incerca mai mult, dar dupa ce as purta o discutie cu ea, dupa ce as fi la o intalnire cu ea, la un restaurant, dar si dupa ce o vad si pe ea ca vrea mai mult. Daca vad ca vrea 5%, sunt pregatit. Imi plac femeile puternice care stiu ce-și doresc. Nu sa ma controleze ea, chiar daca e Anamaria Prodan. Luam impreuna deciziile. Dar stiu eu cum sa o linistesc”, a mai dezvăluit fostul concurent de la Puterea dragostei.

