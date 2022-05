Andy Constantin, primele declarații după ce Giani Kiriță l-a făcut K.O.! "Am avut piciorul în gips până acum o săptămână" | EXCLUSIV

In articol:

Andi Constantin s-a bătut în cușcă cu Giani Kiriță. După ce Andi a pierdut, acesta a oferit un interviu în exclusivitate Corneliei Ionescu și lui Sorin Pușcașu. Andi a povestit despre tot antrenamentul lui, despre problema de sănătate pe care a avut-o înainte de meci, dar și despre ce a învățat din această luptă.

Andy Constantin, destăinuiri după înfrângere

Acesta a mărturisit cum i s-a părut Giani Kiriță în timpul meciului “A fost destul de stăpân pe el. L-am subestimat!”. Gala RXF Star Edition din 10 mai și-a desemnat câștigătorii în urma unor meciuri în cușcă extrem de disputate, unele terminate înainte de limită! Am văzut un Giani Kiriță dezlănțuit în ring și K.O.–ul luat de Andi Constantin.

După lupta cu Giuani Kiriță, Andy Constantin a fost înfrânt pe ringul de luptă. A primit un K.O., lucru care a marcat imediat victoria celebrului fotbalist. Imediat după ce și-a revenit, echipa WOWbiz a stat de vorbă cu el și a aflat ce s-a întâmplat de nu a putut să îi țină piept lui Giani Kiriță.

"Se pare că sunt mai bun la sedus, decât la bătaie, ca să fiu puțin ironic. Am avut ocazia, dar până la urmă e o secundă și e decisivă. Nu știi niciodată de unde apare o lovitură. Sunt obișnuit în viață să primesc bobârnace și alea m-au făcut întotdeauna mai tare și, cu siguranță, experiența asta mă va face și mai tare. Nu regret absolut nimic, dimpotrivă, iau tot ce e pozitiv din această experiență și o duc ca un bărbat, cu capul sus. Se întâmplă și lucruri de genul ăsta, nu trebuie să fie un capăt de lume. Îți mai iei un knock-out, se întâmplă.", a declarat Andy Constantin.

Andy Constantin vrea revanșa

Deși a pierdut, Andy nu se lasă și vrea încă o luptă cu Giani Kiriță.

Astfel, prin intermediul WOWbiz, îl provoacă din nou pe acesta, scopul principal fiind să își ia revanșa.

"Am avut 4 luni ca să mă antrenez, dar o să fac o dezvăluire și anume am avut piciorul în gips până acum o săptămână, am vrut să forțez chestia asta, se pare că asat e lecția mea, să-mi cunosc limitele, să le depășesc, să nu crezi că ești făcut din oțel, e normal și până la urmă, învățăm din experiențe, mai ales din cele negative. Mă așteptam ca Giani să fie pregătit, însă mi s-a părut că a fost destul de stăpân pe situație, ceea ce m-a surprins. În ring l-am ignorat complet, nu am simțit decloc că se uită în vreun fel la mine. Paote că l-am subestimat, mi s-a părut că îl pot controla mult mai ușor decât am făcut-o și asta e lecția probabil.(...) Cu siguranță va fi și o revanșă, acesta e doar începutul, mă voi revanșa și față de Giani și de spectatori.", a mărturisit Andy Constantin, pentru WOWbiz.