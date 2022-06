Angela Rusu, la cuțite cu propria mamă! A izbucnit în lacrimi când și-a amintit ce i-a făcut: „Ca să se răzbune pe mine. Nu pot să o iert”

In articol:

Deși se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, având foarte mulți admiratori, mulți dintre fanii săi nu știu prin ce dramă a trecut Angela Rusu.

Recent, cântăreața și-a deschis sufletul în fața publicului ei și a făcut o serie de dezvăluiri despre mama sa, povestind exact care este motivul pentru care nu mai vorbește cu cea care i-a dat viață, dar și de ce nu o poate ierta sub nicio formă pe femeie.

Angela Rusu, despre cea care i-a dat viață: „Din păcate, a făcut o greșeală foarte mare”

Angela Rusu nu are o relație bună cu mama sa, ba mai mult decât atât, artista a ajuns chiar să nu-și mai vorbească cu cea care i-a dat viață, asta pentru că femeia a făcut o greșeală foarte mare, pentru care cântăreața nu a putut să o ierte.

Citeste si: Cu ce probleme s-a confruntat Angela Rusu după naștere? Cântăreața a fost extrem de afectată: "Plângeam în fiecare zi"

Citeste si: Carmen de la Sălciua este însărcinată? Declarația surprinzătoare a artistei: „S-a văzut putină burtică"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Mai precis, mama artistei a vândut casa bunicilor Angelei Rusu, gest pe care cântăreața l-a considerat egoist, dar și răzbunător, dat fiind faptul că femeia știa că asta o va durea foarte tare pe fiica ei.

”Am petrecut o mare parte din copilaria mea la buncii din partea mamei, acolo ma simt cel mai bine. Nu mai merg acolo pentru ca mama mea, din pacate, a facut o greseala foarte mare: a vandut casa! Eu cu mama nici nu vorbesc din cauza asta, am tinut foarte mult la acea casa. Ma visez aproape in fiecare noapte in casa bunicilor.

Mama mea a fost o egoista! Si mereu a vrut sa-mi controleze oarecum viata. Cred ca a facut asta sa se razbune pe mine pentru ca stia ca asta ma doare foarte tare. Mi-e dor de casa bunicilor si as mai vrea sa fiu acolo. Nu compenseaza nimic, oricati bani, sentimentele pe care le-am avut… pentru asta nu pot s-o iert!”, a declarat, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Artista are o relație bună cu tatăl ei

Deși relația cu mama sa nu este tocmai una bună, în schimb, Angela Rusu are o legătura specială cu tatăl său, încă de când era copil, dezvăluind că a moștenit de la părintele ei foarte multe calități, acesta fiind modelul său de om în viață.

Citeste si: Angela Rusu a devenit bunică. Artista este și ea însărcinată în luna a opta: "Cel mai intens si frumos sentiment"

”Pentru mine, tatal meu este ceva unic! E un om atat de bun, sincer, am mostenit multe calitati de la el si vreau sa-i multumesc ce a face pentru noi. De la mama mostenesc frumusetea, seman perfect cu ea. Dar de la tata am cele mai multe calitati, oricum el a fost modelul meu de om in viata, m-am inteles foarte bine cu el de mica. Mama ma batea foarte mult, tata nu, de doua ori m-a batut.”, marturisea Angela Rusu, în urmă cu ceva timp, pentru un post TV.

Angela Rusu [Sursa foto: Instagram]