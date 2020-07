In articol:

Artista a recunoscut că este pentru prima oară când acceptă cadre atât de delicate, cu atât mai mult cu cât nu este la prima tinerețe și are deja copiii mari.

Citeste si: Angela Rusu a slabit 26 de kilograme cu dieta personalizata

Citeste si: Angela Rusu, dezvăluiri incredibile! Despre ce subiect tabu nu se poate vorbi în familia ei! Exclusiv

Citeste si: VIDEO | Angela Rusu, momente cumplite. Restaurantul său arde în flăcări

Cântăreața Angela Rusu a lansat o nouă piesă, intitulată "Te iubesc la fel”, ale cărei versuri reprezintă reînnoirea jurămintelor de dragoste dintre ea și soțul ei, iar melodia beneficiază de un videoclip incendiar, în care protagoniști sunt chiar celebra artistă și partenerul ei de viață, Marius Moldovan, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape zece ani.

Angela Rusu a fost în mare vervă la filmări, în ciuda faptului că au durat peste 7 ore, s-a simțit bine și a fost deschisă la scenele propuse de regizorul videoclipului. Cu toate acestea, cântăreața a fost, la un moment dat, pusă în încurcătură de ideile regizorului care i-a cerut să treacă peste inhibiții și să nu mai fie deloc pudică pentru ca filmarea să fie, cu adevărat, spectaculoasă.

Așadar, pentru prima oară în carieră a acceptat să filmeze un moment incendiar, sexy, care ne arată o altfel de Angela. O Angela Rusu sexy, explozivă, care s-a reinventat și arată extrem de bine după ce a slăbit. "Am lansat o piesă de dragoste, pe ritmuri de samba și sunt tare fericită. Se numește "Te iubesc la fel", este jurământul pe care și-l poate face orice cuplu îndrăgostit, este și o reînnoire a jurămintelor mele față de Marius. Am filmat într-un decor de poveste, la Colibița, cu multe cadre: de pe ponton, la o locație unde era multă lume care ne-a urat "Casă de piatră", pentru că a crezut că ne căsătorim, nu știau că filmam videoclip. În cei 20 de ani de carieră nu am fost atât de surprinsă cum s-a întâmplat acum, pentru că am lucrat cu un regizor cu o imaginație bogată, care a scos din mine "fiara", cum s-ar zice. Am filmat un moment în dormitor, foarte sexy, dar neobișnuit pentru mine, care sunt o timidă. Recunosc că a fost greu și nu a ieșit din prima, așa că am reluat cadrele respective", a spus Angela Rusu.

Angela Rusu, viață bântuită de drame

Aparent fericită, atât în viața profesională, cât și în viața personală, Angela Rusu a avut ghinion în afaceri, dar şi pe plan personal. Acum artista se află la al patrulea mariaj, are două fete din două căsătorii ulterioare, iar cea de a doua căsnicie a lăsat urme adânci în sufletul artistei îndurând bătăi cumplite timp de doi ani. În 2012 a fost prădată de hoţi, iar în în 2011 vila sa era să fie mistuită de flăcări, din cauza supraîncălzirii unui horn. “Am pierdut trei sarcini! S-a întâmplat a două săptămâni, la patru săptămâni şi ultima la opt săptămâni. Ne dorim foarte mult şi muncim. Dacă o vrea Dumnezeu să fie, probabil că nu a fost să fie, nu ştiu… Nu am nicio problemă! Sunt perfect sănătoasă. Nici Marius nu are nicio problemă de sănătate”, a declarat, acum ceva vreme, Angela Rusu.

După o muncă asiduă de aproximativ 20 de ani, banii agonisiți i-a investit într-o afacere care spera să îi asigure un trai decent ei şi familiei sale. Artista împreună cu soţul ei, Marius Moldovan, au cumpărat o fabrică veche, iar pe ruinele ei au ridicat un superb salon de evenimente, care are o capacitate de aproape 500 de locuri. 650.000 de euro au investit în acest local situat în oraşul natal al artistei şi a fost inaugurat cu mare ştaif în luna mai a anului trecut.

Doar că business-ul Angelei Rusu, evaluat la 650.000 de euro, a fost mistuit de flăcări. Sala de evenimente care funcţiona într-o veche fabrică situată în Gherla şi care avea o capacitate de 400 de locuri a ars până la temelii, în ciuda faptului că cinci echipaje autospeciale şi patru echipaje ale Serviciului de Voluntari Situaţii de Urgenţă (SVSU) Gherla s-au chinuit să stingă focul, Angela Rusu fiind, apoi și amendată.

Angela Rusu a slăbit 26 de kilograme

În decurs de doi ani, cântăreața Angela Rusu a ajuns să topească nici mai mult, nici mai puțin de 26 de kilograme. Artista cântărește acum 67 de kilograme și are silueta din tinerețe. A ținut o dietă stabilită de un medic nutriționist, realizată după câteva investigații medicale, iar rezultatul i-a uimit chiar și pe apropiații superbei brunete, care inițial nu au crezut că a slăbit natural, ba chiar i-au spus în față că și-a tăiat stomacul. "Am slăbit natural, cu o dietă personalizată", explică Angela Rusu, negând categoric că și-ar fi tăiat stomacul, o operație populară printre cei care au probleme de greutate.