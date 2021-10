Angelina Jolie a ieșit cu fostul său soț, Jonny Lee Miller, la o întâlnire

In articol:

Angelina și Jonny s-au întâlnit pe platourile de filmare ale producției Hackers, din 1995, iar după un an s-au și căsătorit. Aceștia au încercat să își țină relația departe de ochii presei, însă, în 1997 s-au despărțit.

Angelina Jolie și The Weeknd – o relație strict profesională sau ceva mai mult?

Divorțul a fost finalizat în 1999 și au rămas în relații foarte bune, încă de atunci. Ca urmare, cei doi sunt surprinși deseori împreună. Pe lângă întâlnirea pe care au avut-o luni seară, 11 octombrie, aceștia au fost surprinși împreună și în luna iunie, când au petrecut ore bune în apartamentul actriței din New York.

Tot din luna iunie a acestui an, presupunerile că Angelina Jolie și cântărețul canadian, The Weeknd, ar avea o relație nu au încetat să apară după ce aceștia au fost surprinși cinând împreună pentru două ore, după care ar fi plecat împreună, cu mașina lui. Imaginile cu cei doi au făcut înconjorul lumii, însă o sursă apropiată cântărețului a declarat că relația lor este una strict profesională: “E clar că nu încearcă să ascundă (cina). El e clar interesat să discute despre industria filmului. Are noul serial HBO în care o să participe”, a explicat sursa pentru Page Six.

The Weeknd, cântăreț canadian [Sursa foto: Instagram]

Angelina Jolie a fost căsătorită de 3 ori

Pe lângă căsnicia sa cu Jonny Lee Miller, actrița din Maleficent și-a legat destinul și cu Billy Bob Thorton, pe care l-a cunoscut tot pe platourile de filmare. La acel moment, filmau Pushing Tin, iar Billy era logodit cu Laura Dern. Și-a anulat nunta cu aceasta pentru a putea fi împreună cu Angelina. În anul 2000, s-au căsătorit și au surprins pe toată lumea cu dragostea lor.

Mai mult, la nuntă au purtat coliere cu sângele lor. Iubirea dintre cei doi nu a fost menită să dureze prea mult, dar au rămas în relații foarte bune și după divorț:, a declarant actorul în 2019 pentru publicația We Weekly.

Angelina Jolie și Brad Pitt [Sursa foto: Shutterstock]

Lucrurile nu au arătat la fel de bine în următoarea căsnicie a Angelinei. “Fata cea rea” a fost numită actrița de către presă în perioada în care l-a cucerit pe Brad Pitt. Și acesta s-a despărțit de partenera sa de atunci, Jennifer Aniston, pentru a începe o poveste de dragoste cu Angelina. De asemenea, cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la producția Domnul și Doamna Smith, în anul 2004.

Până în octombrie 2005, aceștia adoptaseră primii lor copii: Maddox și Zahara. De-a lungul anilor, familia lor s-a mărit cu încă 4 copii. Abia în 2014 și-au legat destinele într-un cadru foarte restrâns. Doi ani mai târziu au decis să plece pe drumuri diferite, iar ce a urmat de aici încolo au fost nenumărate procese în instanță. Angelina Jolie a rămas în relații foarte bune cu primii doi soți, Jonny și Billy, excepție făcând Brad Pitt.