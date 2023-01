Ani Crețu, momente de maximă tensiune în luna de miere! Nu va uita prea curând prin ce a trecut: „Au fost foarte multe cazuri fatale”

In articol:

Ani Crețu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe de la noi din țară. Vedeta se poate numi o femei împlinită, atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

Aceasta se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie minunată.

Actrița trăiește viața visurilor ei, plecând deseori în vacanțe alături de familie. Cu toate acestea, fiecare destinație are surprizele ei. Pentru luna de miere, Ani Crețu și soțul ei au ales să călătorească în Mauritius, iar ceea ce ar fi trebuit să fie o experiență unică, s-a transformat în cel mai urât coșmar.

Ani Crețu și soțul ei, lună de miere alături de fiul lor

La sfârșitul anului trecut, Ani Crețu s-a căsătorit cu Marcel Chiva, după 14 ani și jumătate de relație. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, astfel au decis să își unească destinele pentru totdeauna. La scurt timp după cununia religioasă, cuplul proaspăt căsătorit, alături de fiul lor au decis să plece în luna de miere.

Citește și: Ani Crețu s-a căsătorit cu Marcel Chiva după 14 ani de relație. Actrița nu a purtat o rochie obișnuită albă, de mireasă

Citeste si: Șerban Huidu, momente de sinceritate. Mesajul pe care i l-a transmis lui Găinușă, după ce relația lor s-a răcit- kfetele.ro

” În Mauritius m-a impresionat bunătatea oamenilor și respectul lor față de orice formă de viață, de la plantă, sol, până la felul în care își refac fauna și flora. Lui îi place foarte mult tot ce ține de viața oceanelor, încă își dorește să devină oceanograf. Mărturisesc că în mare parte din alegerile noastre ținem cont de chestia asta, îl încurajăm, stăm numai după el când prinde tot felul de chestii, pentru că prinde tot felul de chestii, atât de nenumărate și de ciudate încât era să o pățim puțin.”, a mărturisit Ani Crețu, în cadrul unei emisiuni TV.

Ani Crețu: „M i-a stat inima. Au fost foarte multe cazuri fatale”

Actrița a povestit că totul a început imediat după ce fiul ei a prins mai mulți pești, iar imediat după captură a decis că vrea să afle mai multe lucruri despre peștii respectivi. Ei bine, atunci când a aflat, de fapt, din ce specie sunt s-a speriat teribil, căci și-a dat seama că s-ar fi putut petrece o adevărată tragedie.

Citește și: Ani Cretu, colectie impresionanta de pantofi: “Am peste 300 de perechi de incaltari” – Vezi cum sta la capitolul genti – Video Exclusiv!

” A prins niște pești ciudați. Sunt unii cu dungi perfecte alb cu negru, dungați, foarte drăgălași, întâi i-a văzut ca și când ar fi fost o piatră pe malul oceanului, care tot migra și a zis că nu, e un banc de pești, adu plasa! După ce toată plaja s-a ridicat și am pus mâna pe ei, minunat, și ce gălăgie am făcut, seara după ce ne-am băgat în pat, ei au adormit și eu am început să citesc, ca să-i spun a doua zi de descoperire, să știe copilul ce a prins. Și văd: Eel Coral Catfish (Anghil[/Somn de coral) posibil fatal. Și am început să citesc. Am înlemnit, îți dai seama, are un spin pe spate, unul în piept și trebuie să ții mâna într-o apă clocotită măcar 20 de minute, iar cazurile care s-au descoperit au fost foarte multe cazuri fatale. Deci nu că mi-a stat inima, mi-au înghețat picioarele.”, a mai spus actrița.

Ani Crețu și fiul ei [Sursa foto: Instagram]