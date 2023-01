Anisia Gafton a recunoscut, în sfârșit, de ce nu se căsătorește cu iubitul ei, Serghei! Vedeta, mai sinceră ca niciodată: "Cred că nu trebuie să fii cu nimic atașat de viața asta"

In articol:

Anisia Gafton este una dintre cele mai cunoscute persoane publice. Aceasta a devenit cunoscută pentru numerele sale de stand-up, iar recent, tânăra a făcut parte dintr-un proiect televizat, o emisiune reality-show, din care a ieșit învingătoare.

Motivul pentru care Anisia Gafton nu se mărită cu iubitul ei

Anisia Gafton este într-o relație cu colegul ei de breaslă, Serghei, însă nu sunt căsătoriți. Invitată la În Oglindă, emisiune moderată de Mihai Ghiță, vedeta a spus cu voce tare motivul pentru care nu s-a luat în acte cu iubitul ei.

"Eu îmi doresc să fiu fericită. Nu cred că neapărat un act te face fericit, dar dacă e să fie, eu o iau așa cum e. Dacă e să mă căsătoresc, mă căsătoresc, dacă nu, nu. Nu o văd atât de esențial. Când ne-am cunoscut, am simțit că e omul meu. Noi doi ani am fost parteneri de stand-up, nimic mai mult. M-a impresionat la el profesionalismul. Atât de la locul lui, nu a încercat nimic. Asta pe mine m-a vrăjit, am zis mamă cât de serios e băiatul ăsta, cât de la locul lui e. Treaba treabă și atât. Nici măcar o glumă, o dată nu și-a permis. Prima dată când l-am văzut la un show, am simțit ca și cum îmi e un văr, parcă mă cunoșteam cu el demult. Imediat am intrat în vorbă și am vorbit aceeași limbă. După aceea, când ne-am combinat, am simțit că e ceva și că e cumva omul meu. Eu cred în iubire cât e să fie. Cred că nu trebuie să fii cu nimic atașat de viața asta. Cu cât ai principii dinastea fixe, cu atâta o să fii foarte dezamăgit. Asta nu înseamnă că nu trebuie să îmi fac planuri, că nu pot să îl iubesc, să îmi fac vise pe viitor.", a declarat Anisia Gafton.

Anisia Gafton nu a fost susținută de părinți în stand-up

Anisia Gafton are o carieră de mare succes în stand-up comedy, însă familia ei nu a susținut-o. Mama a vrut să o vadă cu un job obișnuit, dar vedeta și-a urmat pasiunea. Până în prezent, niciunul dintre părinții ei nu a însoțit-o la vreun show de stand-up.

"Mama a vrut pentru mine o viață normală, cum trăiește fiecare, să ai un serviciu de 8 ore, în fiecare zi. Adică ceva safe. Discuția asta am avut-o cu mama în liceu. Mi-a zis că trebuie să am ceva sigur, că nu pot să mă duc eu cu fluturi pe pereți. E adevărat, îi dau dreptate acum. Eu dacă aș avea un copil, la fel l-aș sfătui. Încearcă ceva, vezi dacă îți place, dacă nu, du-te pe treaba ta. Așa am făcut și eu. Pentru asta eu îi mulțumesc mamei mele, că m-a îndrumat spre informatică, pentru că acum îmi folosește foarte mult.(...) Părinții mei nu au venit niciodată la niciun show de-ale mele. Ei nu înțeleg conceptul de stand-up. Ei sunt mai mult pe teatru, pe clasic, Stela și Arșinel. Nu au înțeles și nici nu trebuie să înțeleagă. Au zis că atâta timp cât mie îmi place ce fac și fac bine și fac lumea să râdă, ei sunt ok, dar sunt genul. Mama e profesoară...În stand-up se mai spun și cuvinte vulgare. Nu e genul de public de stand-up. Poate mai sunt de vârsta a treia care sunt cu genul ăsta de poante, dar ei nu sunt.", a mărturisit Anisia Gafton, la emisiunea În Oglindă.

