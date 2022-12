Anisia Gafton, dezvăluiri fără perdea despre viața intimă! Vedeta nu a mai ținut cont că este filmată și a zis tot: „Am început să urlu”

In articol:

Anisia Gafton este o actriță iubită și îndrăgită de mulți români, iar în ultima perioadă, fanii au avut ocazia să o vadă în diferite emisiuni TV, în ultima competiție din junglă ieșind chiar învingătoare. Ei bine, recent, blondina a fost invitată în cadrul emisiunii online ”Detectorul de minciuni”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Oana Radu, acolo unde a făcut o serie de dezvăluiri fără perdea din viața sa.

Prezentatoarea emisiunii online i-a adresat o serie de întrebări actriței, legate de intimitate, iar vedeta a răspuns fără ocolișuri, mai ales atunci când a fost nevoită să spună dacă a primit sau nu propuneri indecente din partea vreunui partener sau dacă s-a sărutat vreodată cu o fată.

„Oana Radu: Ți s-a întâmplat ca un partener să-și facă vreo propunere?

Anisia Gafton: N-am primit propuneri cu femei și așa sau cu bărbați sau cu mai mulți bărbați. E nasol, mă simt puțin marginalizată, adică eu nu sunt suficient de frumoasă să primesc propuneri de genul? Pot să spun că în timpul unei partide mi s-a întors genunchiul, s-a întors la stânga și am început să urlu. Chiar aș vrea să vină niște propuneri.

Oana Radu: Ai sărutat vreo femeie?

Anisia Gafton: Da, am sărutat o femeie! Eram prin facultate și ne jucam, doar nu...și eram la o distracție într-un club și ne-am pupat, dar a fost la caterincă, nu așa...”, a fost discuția dintre cele două, în cadrul emisiunii online ”Detectorul de minciuni”.

Anisia Gafton a renunțat la facultate

Recent, în cadrul unui interviu, Anisia Gafton a dezvăluit că a renunțat la cursurile Facultății de Teatru și Film, pentru a-și urma visul, acela de a face Stand-Up. Ei bine, însă, chiar și la începutul carierei, mulți dintre cunoscuți, în special profesori, o încurajau să meargă pe această cale.

„Toată lumea mă încuraja să fac stand-up. Am făcut și un an de teatru, dar și profesorul de acolo mi-a zis: „Anisia, nu știu ce cauți tu aici, ar trebui să faci stand-up. Când vii în clasă râde lumea”. Dar nu aveam acea încredere în mine că pot să fac asta. Și s-a întâmplat ca la începutul lui 2014 să fie un concurs la Târgu Mureș, un festival de satiră și umor. Nu m-am dus să participat la secțiunea de stand-up, că nu aveam curaj. Am participat la duet. Întâmplarea o fost să pice duetul și regizorul de acolo m-a pus pe stand-up”, a mărturisit Anisia Gafton, pentru adevarul.ro.

