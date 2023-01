Anisia Gafton, luată la rost de Bianca Drăgușanu, în direct! Momentul care nu a fost uitat nici acum de telespectatori: "Eu nu suport oamenii duplicitari"

In articol:

Bianca Drăgușanu și Anisia Gafton au fost invitate în 2018 în cadrul unei emisiuni TV. La un moment dat, însă, cele două au ajuns să aibă un schimb neașteptat de replici, chiar în fața camerelor de filmat.

Iată care a fost motivul disputei, dar și cum au ajuns să facă pace ulterior. Momentul nu a fost uitat nici acum de cei de acasă!

Bianca Drăgușanu, replică la adresa Anisiei Gafton: "Eu nu suport oamenii duplicitari"

Bianca Drăgușanu a răbufnit în direct, la adresa Anisiei Gafton, în urmă cu mai mulți ani. Invitate în cadrul unei emisiuni TV, vedeta și actrița s-au trezit în mijlocul unei discuții în contradictoriu. Totul a pornit de la faptul că Bianca Drăgușanu s-a simțit jignită în urma unei postări distribuite de Anisia Gafton în mediul online: "Dacă te-ai pupat o dată cu un om, a doua oară îşi permite să vorbească urât despre tine şi deja se pare că se întrece măsura. Eu nu înțeleg ce cauți tu în emisiunea asta.(...) Eu am respectat-o, data trecută am vorbit cu ea în emisiune şi ea m-a luat peste picior. Nu ea, un coleg de-al ei. Eu nu am jignit pe nimeni, iar colegul tău comendiant m-a jignit pe mine. Atâta timp cât tu îi dai share… Eu am fost drăguţă că am venit cu cadouri, dar nu mă mai peria. Eu nu suport oamenii duplicitari!", a spus Bianca Drăgușanu la TV, la acea vreme.

"E un coleg de-al meu. (…) Ce vină am eu? Serghei a spus o glumă despre Bianca. El e partenerul meu. Nu înţeleg de ce s-a supărat Bianca.", a ținut să explice Anisia Gafton pe atunci, în fața camerelor de filmat.

Bianca Drăgușanu și Anisia Gafton s-au împăcat

Schimbul de replici s-a terminat cu o împăcare între Bianca Drăgușanu și Anisia Gafton. Vedeta mărturisea la acea vreme că totul a fost o neînțelegere, iar ea i-a cerut iertare actriței ulterior: "Noi nici nu ne-am certat. Eu mai devreme, când ea mi-a explicat că nu e de vină cu nimic, eu mi-am cerut scuze în direct şi o mai fac dacă trebuie. Eu sunt un om foarte asumat.", a mai spus Bianca Drăgușanu.

