În urmă cu puțin timp, Anna Lesko și Culiță Sterp au lansat melodia „Ivanko”. Duetul a fost mult așteptat de către fanii celor doi artiști. În imagini se poate vedea cu ochiul liber că între cei doi există chimie.

Ana Lesko a mărturisit inclusiv că înainte de filmările clipului nu a putut să doarmă, din cauză că s-a gândit cum să se abțină să nu-i sărute buzele lui Culiță Sterp.

„Eu chiar m-am gândit înainte, de aia nu dormeam toată noaptea, pentru că mă gândeam: „Doamne, ce să fac? La ce să mă gândesc ca să nu-i pup buzițele alea perfecte? Chiar m-am gândit!”, a mărturisit Anna Lesko în cadrul unei emisiuni tv.

Reacția artistului a venit imediat

Ușor intimidat de afirmațiile cântăreței, Culiță Sterp s-a grăbit să lămurească totuși lucrurile și a declarat că între ei este doar o relație de prietenie.

„Noi suntem acum prieteni. Nu stricăm prietenia. Nu amestecăm una cu alta. Doar în piesă suntem...”, a spus Culiță Sterp.

Anna Lesko a ajuns de urgență la spital

Recent, Anna Lesko a ajuns la spital alături de băiatul ei, care a fost consultat de urgență. În urma unui control, se pare că micuțul are probleme de vedere. În curând, el ar putea să poarte ochelari.

„Am fost cu Adam la medic, la oftalmolog. Nu îmi plăcea cum vede, l-a consultat cu atenție. Când s-a uitat în ochișorul lui, mi-a zis că mușchiul ochiului este obosit și să nu mai stea la tabletă, TV sau alte ecrane. El are curte, are atâtea de făcut, însă, na, se mai plictisește”, a mărturisit Anna Lesko, după ce a fost cu băiatul ei la medic.

Anna Lesko și Culiță Sterp, în ipostaze incendiare în noul lor videoclip! Cum sună piesa „Ivanko”

Culiță Sterp nu și-a putut lua ochii de la mișcările artistei. Anna Lesko a abordat un look extrem de senzual și colorat pentru acest videoclip. Fanii sunt de-a dreptul surprinși de această colborare, dar într-un mod plăcut. Anna Lesko și Culiță Sterp joacă foarte bine rolul de îndrăgostiți în videoclipul noii lor piese, cântată în română și rusă, iar imaginile vorbesc de la sine.