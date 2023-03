Antonia a dezvăluit abia acum care este motivul pentru care a apelat la terapie! Este pentru prima dată când vorbește despre asta: „Am o problemă”

In articol:

Antonia este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste de la noi din țară. Artista se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere, având o carieră de succes, dar și o familie minunată.

Cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alex Velea și împreună au 2 băieți minunați. Totuși, cu siguranță mulți dintre admiratorii ei cred că vedeta are o viață perfectă, însă recent, aceasta a dezvăluit că a apelat la terapie pentru a-și rezolva o problemă cu care s-a confruntat toată viața.

Citește și: Antonia, pusă la zid după ce s-a fotografiat alături de Chris Brown: "Ăsta bate femei". Cum a reacționat Alex Velea

Antonia a avut nevoie de terapie

Chiar dacă din exterior viața Antoniei pare una de vis, se pare că lucrurile stau total diferit. Deși are foarte mulți fani, puțini dintre aceștia știu că, de fapt, artista a apelat la ajutor de specialitate pentru a-și înfrânge una dintre cele mai mari probleme, respectiv emoțiile.

Invitată în podcastul lui Horia Brenciu, artista a mărturisit că nu este vorba despre emoții constructive, care te pot ajuta să evoluezi, ci mai de grabă de unele negative, care o fac să îi fie teamă ca nu cumva să dea greș.

Citeste si: „Plâng, pentru că am făcut o greșeală și o regret amarnic”. Gina Pistol a izbucnit în plâns pe Instagram, la scurt timp după ce a dezvăluit chipul fiicei sale- kanald.ro

Citeste si: Oana Lis, diagnosticată cu cancer: „Nu aveam niciun simptom”. Cum se simte acum soția lui Viorel Lis- stirileprotv.ro

„Am o problemă cu emoțiile. E un impediment pentru mine. Nu e ok. Mi-e frică că nu-mi amintesc cuvintele. Că o să falsez. E ceva rău acolo. Emoțiile te ajută când sunt constructive, dar emoții de genul ăsta nu te ajută. Poate am nevoie de terapie. Mă duc. Am început acum de curând. Mă lovesc zilnic de treburile astea. Teroare”, a declarat cântăreața.

Citește și: Antonia nu s-a mai putut abține și a răbufnit! Vedeta, deranjată de răutatea oamenilor din jurul ei, a spus tot ce are pe suflet: „Răutăcioși rău”

Copiii Antoniei și ai lui Alex Velea le calcă pe urme acestora

Alex Velea și Antonia sunt împreună de aproape 10 ani și au împreună doi copii. Dominic, primul copil al celor doi artiști are vârsta de 7 ani, iar Akim, cel de-al doilea băiat al lor are acum 5 ani. Antonia mai are o fiică, pe Maya, din relația cu Vincenzo Castellano, fostul ei soț.

Citeste si: ”Eu am niște reacții ciudate, pentru că stând mai mult cu Josephine în casă și stăm și un pic izolați așa, cumva lumea mea este bucla noastră.” Ce probleme întâmpină Gina Pistol de când este mămică- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare română Bacalaureat 2023. Subiecte, barem și rezolvări pe EDU.ro! Emoții mari pentru candidați!- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Pique, etichetat din nou drept cel mai neglijent părinte! Fostul iubit al Shakirei l-a uitat pe fiul sau cel mic, Sasha, într-un magazin- radioimpuls.ro

Cu toate că Maya nu este copilul său biologic, Alex Velea se înțelege de minune cu fata iubitei sale, ba chiar o consideră ca pe propria fiică. Spre fericirea celor doi artiști, se pare că cei trei copii ai lor le vor călca pe urme, având o înclinație foarte mare spre domeniul artistic. Artista a dezvăluit că fiica ei cea mare, Maya, își dorește să devină actriță, iar băieții sunt pasionați de muzică și dans. Ba chiar mai mult, anul acesta Dominic urmează să joace într-un film, iar mama sa este extrem de mândră.

„Maya are perioade. Acum vrea să fie actriță. Cei mici cântă, dansează. Mai mult rapp-uiesc. Au fost la studio și au tras câteva piese improvizate. Și actori. Sunt la o academie acum. Dominic cred că o să joace într-un film anul ăsta”, a mai spus Antonia.

Antonia, Alex Velea și cei trei copii ai acestora [Sursa foto: Instagram]