Antonia, anunț uluitor pentru fani! Ce surpriză pregătește iubita lui Alex Velea: ”Sunt atât de entuziasmată”

Antonia este una dintre cele mai iubite și talentate artiste din România. De-a lungul carierei sale în industria muzicală, cunoscuta artistă a adunat pe rețelele sociale mii de fanii. În urmă cu câteva ore, iubita lui Alex Velea și-a pus fanii pe jar prin intermediul unui anunț.

Mai exact, frumoasa cântăreață a anunțat pe pagina sa de Instagram că va lansa o piesă nouă numită ”Dinero”. Mai mult, Antonia a precizat că este foarte entuziasmată.

De asemenea, în dreptul unui teaser postat pe rețelele sociale, Antonia a reușit să strângă aproximativ 91 de mii de vizualizări. Atât internauții, cât și colegii de breaslă au felicitat-o pe artistă. Ei bine, printre ei se numără și fosta soție a lui Connect-R, Misha. ”Sună bine”, a fost comentariu lăsat de Misha.

Alex Velea, dezvăluiri despre cum a început povestea de dragoste cu Antonia

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Susținătorii îi apreciează pentru echilibrul pe care l-au menținut pe tot parcursul relației. În cadrul unui podcast, celebru artist a recunoscut că atunci când a văzut-o pe mama copiilor săi pentru prima oară, acesta nu a simțit nicio scânteie.

„Am fost prieteni mult timp. Ne-am cunoscut în 2009 la studio. A venit cu Tom Boxer și avea piesa aceea, ”Morena” și își dorea o piesă mai urbană și au venit la studio să-i prezinte Boxer niște instrumentale. Ne-a dat afară din studio și am zis: ”Ce-i asta? Să ne dea afară din studio să facă ea audiții?”. Nu am început chiar cu dreptul. Ne-am tot văzut în mediul ăsta artistic și prin 2011-2012 a început să vină la studioul la care lucram eu și ne-am împrietenit, nimic mai mult. Eu încă eram în relație, ea era în relație, nu aveam nicio treabă. Nu am simțit nicio scânteie.”, a declarat Alex Velea.