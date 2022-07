Antonia, declarație de dragoste pentru Alex Velea, după 9 ani de relație! Artista este îndrăgostită la fel ca în prima zi

In articol:

Antonia se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Artista se bucură de un real succes în plan profesional și are o familie numeroasă și foarte unită. Alături de Alex Velea a găsit fericirea adevărată și s-a simțit simțit iubită la superlativ.

Chiar dacă au trecut 9 ani de când au decis să formeze un cuplu, cei doi se iubesc pe zi ce trece mai mult. Iată ce declarație de dragoste i-a făcut Antonia logodnicului ei.

Antonia și Alex Velea au demonstrat că iubirea poate depăși cu succes orice obstacol. Chiar dacă ambii au avut parte de câte o căsnicie anterioară în care nu s-au simțit iubiți, au reușit să depășească acele momente dificile și să-și întemeieze o familie foarte frumoasă. Acum, la 9 ani distanță de primul primul lor sărut, uitându-se în urmă, Antonia nu poate decât să fie foarte mândră de ceea ce a putut să realizeze alături de partenerul ei. Iată ce declarație de dragoste i-a făcut Antonia lui Alex Velea, după 9 ani de relație.

Antonia, îndrăgostită până peste cap de Alex Velea

Cu ocazia împlinirii a 9 ani de relație, Antonia i-a făcut o scurtă, dar foarte profundă declarație de dragoste iubitului ei. Fanii îi felicită ori de câte ori au ocazia pentru relația pe care au reușit să o construiască. Viața cu trei copii poate fi foarte dificilă uneori, însă Alex Velea și Antonia au învățat cum se gestioneze situația de fiecare dată.

„E atât de frumos. Îl iubesc atât de mult!”, a

scris Antonia pe InstaStory, alături de o poză în care se află alături de Alex Velea.

Antonia și Alex Velea au „undă verde” la căsătorie

Multă vreme, Antonia și Alex Velea nu s-au putut căsători din cauza problemelor pe care Anotnia le-a avut cu fostul soț. Recent, cântăreața a reușit, după mulți ani, să încheie toate socotelile cu Vicenzo Castellano, așa că Antoniei și lui Alex Velea nu le mai rămâne decât să facă nunta.

După logodnă, cei doi au început să se pregătească pentru nuntă, însă, pentru moment, nu știu cu exactitate data la care va avea loc marele eveniment. Tot ceea ce știu este că își doresc să aibă parte de o nuntă intimă.

„Am primit foarte multe mesaje. M-am bucurat pentru că am așteptat foarte mult să se întâmple. Mulți nu cunosc situația mea și n-au înțeles ce am așteptat atât. Am avut o situație personală cu fosta mea relație și acum totul este OK și putem merge mai departe. Îmi doresc o nuntă mai intimă, nu-mi doresc o nuntă mare”, a mărturisit Antonia.