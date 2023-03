Antonia, detalii inedite din filmul în care joacă! Artista face furori pe platourile de filmare: "Ne-am împrietenit din prima" | EXCLUSIV

In articol:

Antonia este sexy polițistă în filmul Haita de acțiune, iar Alex Velea a avut o reacție incredibilă în momentul în care a văzut-o. Haita de acțiune este un film de comedie, scris și regizat de către Vali Dobrogeanu.

Actorii au îndrăgit-o din prima pe Antonia

Filmul a avut premiera pe marile ecrane din România pe 20 martie, iar evenimentul de lansare al acestuia a strâns o mulțime de vedete și persoane publice. Nelipsiți au fost chiar protagoniștii filmului, Antonia, Alex Bogdan și Vlad Brumaru, care într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, au mărturisit că pe platourile de filmare au legat prietenii și chiar s-au distrat pe cinste. Antonia a declarat că pentru ea este ceva nou să joace într-un film și că Alex Velea a fost cel care a susținut-o din primul moment. Prezenți au fost și Andra și Răzvan Gogan, care au vorbit despre noile planuri pe care le au, dar și despre relația dintre ei.

Antonia s-a făcut imediat plăcută pe platourile de filmare. Artista știe cum să atragă simpatii imediat. Alex Bogdan ne-a spus în exclusivitate despre film și interacțiunea cu Antonia.

"Am văzut deja filmul, dar avem emoții în fiecare oraș. Vrem să meargă bine și abia așteptăm să vedem reacția oamenilor. Am văzut filmul de vreo 4 ori până la premieră. Suntem curioși ce o să simtă lumea. E ca și cum l-am vedea pentru prima oară. Eu cu doamna Antonia am mai interacționat, dar doar de vreo două-trei ori în viață.", a declarat Alex Bogdan.

Vlad Brumaru este un alt personaj principal al proiectului, care s-a cunoscut cu artista chiar pe platourile de filmare. Iată ce impresie i-a lăsat actorului.

"Eu cu Antonia ne-am întâlnit la filmări, de fapt la casting, dar ne-am împrietenit foarte repede. Alex a ajutat la procesul ăsta. Am lucrat foarte bine împreună, ne-am înțeles foarte bine pe platou.", a precizat Vlad Brumaru.

Antonia, totul despre rolul de polițistă sexy

Antonia a schimbat foaia și a trecut de la artistă la actriță. Aceasta ne-a povestit cât de greu i-a fost să învețe rolul și cum s-a înțeles cu toți colegii.

"A fost o provocare, mi-a fost greu, pentru că în primul rând nu am mai jucat atât de mult într-un film, dar Vlad Brumaru și Alex Bogdan mi-au făcut experiența foarte ușoară. Nu foarte, exagerez, mai ușoară. Ei sunt ca frații mei. Mi-a fost greu să fac scenele de bătaie, pentru că nu m-am luptat niciodată, mai ales să mă prefac, dar cred că mi-a ieșit bine, sper. Mi-a fost greu să fiu actriță, dar m-am bucurat. Inițial am avut emoții, mă gândeam dacă să accept sau nu și mă bucur foarte mult că am acceptat, căci mi-a plăcut foarte mult. Momentan nu mai am niciun plan. Mă focusez pe 'Haita de acțiune' și să vedem în viitor ce ne așteaptă.", a mărturisit Antonia, la WOWnews.

