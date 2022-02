Antonia, imagini de colecție din copilărie! Dovada că artista este frumoasă foc de mică

In articol:

Antonia este, fără nicio urmă de îndoială, una dintre cele mai frumoase artiste de la noi din țară. A primit acest titlu de mai multe ori și, dacă ne uităm cu atenție la imaginile sale din copilărie, putem spune că încă de pe atunci artista era o fetiță cu trăsături foarte frumoas care, treptat, s-a transfmorat în femeia fatală

de astăzi.

Antonia și-a trait copiăria în America, alături de mama și tatăl său natural, însă acest lucru s-a schimbat în momentul în care părinții ei s-au despărțit. A venit în România alături de mama ei, iar aici au început o nouă viață. În prezent, artista are trei copii minunați, o fetiță din prima căsătorie și doi băieței care au rezultat din relația cu Alex Velea.

Antonia, imagini din copilărie

Se pare că amintirile au făcut-o pe Antonia să se gândească cu melancolie la vremurile în care era doar un copil și când nu avea nicio grijă, așa că a postat pe TikTok câteva imagini neștiute până acum de fani cu ea de pe vremea în care era doar o copilă.

Citeste si: Monica Anghel are un copil cu un bărbat celebru din România. Ce spune artista..- bzi.ro

Antonia în copilărie [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Alex Velea, adevărul despre relația cu Maya, fiica Antoniei din fostul mariaj:"O iubesc din toată inima mea!"

Care este relația dintre Alex Velea și Maya, fiica Antoniei din prima căsătorie?

Alex Velea are o relație foarte special cu Maya, fiica Antoniei care a rezultat din relația cu Vicenzo Castellano.

Artistul o tratează pe cea mica ca pe fiica lui și niciodată nu a făcut diferențe între cei trei copii. Mai mult decât atât, cântărețul a mărtursit la un moment dat că își dorea copii de foarte mult timp, însă momentul potrivit a venit și alături de persoana potrivită, adică de Antonia.

Citeste si: Antonia, cel mai influent român pe Instagram, în 2021! Anamaria Prodan e cea mai urmărită mamă! Surprize mari în topul influencerilor din România, pe anul acesta!

„Am avut imprimată figura asta paternă, îmi doream să am copii de la 20 de ani, doar că nu am găsit persoana potrivită, probabil nici eu nu eram pregătit la vârsta aia. S-a întâmplat fix cu persoana potrivită și când a cosiderat Dumnezeu că e momentul și mă bucur că a fost așa. Am trei copii minunați. Pentru că am trei copii, nu doi. Am doi băieți făcuți cu Antonia, dar și pe Maya o consider ca fiica mea, o iubesc la fel de mult și sunt mândru de orice succes al ei. Vreau să fiu un prieten foarte bun al ei și să îmi exercit acest rol de tată vitreg, deși cuvântul «vitreg» sună urât. Am rolul meu în viața ei”, a spus Alex velea acum ceva timp.