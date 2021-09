Antonia l-a dat de gol pe Alex Velea! Cântăreața a dezvăluit secrete din dormitor: ”În cele cinci minute...”

In articol:

Antonia și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi băieți minunați, pe Achim și pe Dominic. Cei doi artiști trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, parcă desprinsă din filme. Nu au dat niciodată vreun semn de despărțire, ba din contră au planuri de căsătorie.

Relația dintre ei pare să meargă de la foarte bine în sus, iar acest lucru se observa și din aparițiile lor publice.

Amuzanți din fire, nu au ezitat niciodată să facă glume unul pe seama celuilalt, chiar dacă au făcut-o de față cu toată lumea ori pe internet. De data aceasta, Antonia i-a închis gura iubitului ei, spunând în glumă un secret din dormitor.

„ Alexandru Ionuț Velea…să știi că te iubesc mult și știu că nu m-ai înșelat niciodată cu vreo fană. Nu doar pentru că și tu mă iubești, ci pentru că știu că dacă te-ai culca cu oricare dintre fanele tale, îți iei închisoare de la 2 la 5 ani. Alex, puiuțul, iubi, pupi, mumi, șușu, nu știu cum să ne spunem. Nu doar că te iubesc, dar te respect, pentru că deși ești foarte ocupat cu sala, studio, concerte, în cele 5 minute cât ești acasă, tot ai timp să stai cu copiii, să gătești și să facem dragoste….E bine oricum, e bine!”, a glumit Antonia, într-un roast făcut pentru tatăl copiilor ei.

Cum a cerut-o Alex Velea pe Antonia în căsătorie

După o relație de 8 ani, Alex Velea și-a făcut curaj și a rostit marea întrebare. Acesta a cerut-o pe Antonia în căsătorie, fiind un moment care a lăsat-o pe cântăreață fără cuvinte. Cererea în căsătorie a fost plănuită foarte bine și dorind ca acest moment special să rămână în memoria lor, s-a decis să o filmeze integral.

“ Am avut grijă să duc până la cap toată treaba și am vrut să o surprind. (…) Nu se aștepta, s-a emoționat și ea, a lăcrimat, amândoi am fost emoționați, ne-am luat în brațe, ne-am pupat, ne-am jurat iubire veșnică. Am fost o reală surpriză, aș fi vrut să-i zic mai multe cuvinte, dar m-am emoționant. Ea nu crede, ea credea că suntem acolo să facem doar un podcast”, a spus Alex Velea.