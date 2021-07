Antonia, mesaj cu subînțeles pentru Cătălin Măruță? Ce a vrut să transmită frumoasa cântăreață pe Instagram?

Antonia, mesaj cu subînțeles pentru Cătălin Măruță [Sursa foto: Facebook] 23:41, iul 5, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Antonia a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu un citat plin de înțelepciune. Urmăritorii ei au bănuit imediat că mesajul ar fi pentru nimeni altul, decât Cătălin Măruță.

Cunoscut este faptul că Alex Velea a iscat un conflict între el și prezentatorul tv.

Mesajul cu subînțeles al Antoniei

Velea a declarat că Măruță ar face orice pentru a avea audiență, inclusiv ar fi în stare să strice prieteniile cu anumite persoane.

După declarațiile lui Alex Velea făcute la sfârșitul lunii trecute, a venit și rândul Antoniei să transmită un mesaj. Cântăreața a postat pe social media un citat în limba engleză despre puterea de a fi bun.

“ Help others with zero expectation of return. You won’t believe how enormous the reward is. Because what goes around comes around. Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see ”.

În limba română, mesajul Antoniei ar suna astfel: “ Ajută-i pe ceilalți fără așteptări. Nu îți va veni să crezi cât de mare este recompensa. Pentru că se întoarce roata. Bunătatea este un limbaj pe care surzii îl pot auzi și orbii îl pot vedea .”

În urmă cu câteva săptămâni, Alex Velea a vorbit despre conflictul cu Măruță într-un podcast unde a fost invitat.

“ Mi se pare că în fiecare săptămână nu există emisiune în care să nu vorbească despre mine sau Antonia, dar într-un context nefavorabil nouă, un context nașpa, inclusiv momente în care le dă apă la moară ca să zică ceva nașpa. Nu vreau să îl jignesc. Am zis că sunt prietenii mei, 100%, apoi am văzut că el poate să renunțe la prietenia asta a noastră foarte ușor când e să mă măscărească. Am mai avut problema asta, în 2012. Și l-am luat, l-am înjurat. A sunat-o și pe mama, același text, că suntem ca o familie, că în familii mai sunt și certuri, a înduioșat-o pe mama, asta după ce mamei îi crescuse tensiunea .” a declarat Alex Velea.

Cătălin Măruță își dorește împăcarea

Cătălin Măruță a postat pe pagina sa de Instagram mai multe fotografii cu Alex Velea de-a lungul anilor împreună cu un mesaj care se dorește a fi împăciuitor:

“ În prietenie, ca-n fotbal, sunt și faze tensionate, uneori din teren vezi situația altfel decât e, iar de pe margine, pentru ceilalți, meciul pare chiar pe viață și pe moarte. La final însă, bărbații își strâng mâna și chiar se apreciază. Peste ani, o să ne amintim de toate câte s-au întâmplat și s-au spus. #friends#nohardfeelings ” a scris prezentatorul tv.