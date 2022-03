Antonie Solomon, fostul primar al Craiovei, și-a cerut scuze public de la Niculina Stoican: ”Am avut o exprimare nefericită”. Răspunsul artistei i-a surprins pe toți

In articol:

Antonie Solomon a postat un mesaj, pe contul lui de Facebook, prin care și-a cerut scuze de la Niculina Stoican, după ce ar fi avut o exprimare nu foarte fericită la adresa acesteia. Printre alte detalii legate de un alt conflict pe care vicepreședintele Consiliului Județean Dolj l-a avut cu un bărbat pe internet, Solomon a ținut să spună și câteva cuvinte despre artista Niculina Stoican.

, a fost mesajul fostului edil al municipiului Craiova.

Citeste si: EXCLUSIV! Petrică Mâțu Stoian i-a spus Olguței Berbec marea lui dorință, chiar înainte de a muri! Din păcate nu a mai apucat să și-o îndeplinească

Răspunsul Niculinei Stoican i-a uimit pe toți

Niculina Stoican i-a răspuns imediat fostului edil, susținând că Antonie Solomon este omul datorită căruia ea a ajuns să cânte în Ansamblul Folcloric ”Maria Tănase”. De altfel, cântăreața este de părere că mai mulți ”prieteni” de-ai ei au încercat să-i facă rău și înșire minciuni, care au dus la reacția fostului primar.

Citeste si: Mihai Călin a trăit şocul vieţii, după ce a găzduit la el în casă o familie de ucraineni refugiaţi. De necrezut ce s-a întâmplat cu ei- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV. La mulți ani, Oltenia! Artiști de muzică populară au transmis mesaje pentru oltenii de pretutindeni, prin intermediul WOWbiz: ”Să nu uite de perfectul simplu, că e al lor și e frumos”

”Pentru mine veți rămâne OMUL datorită căruia cu ani în urmă am ajuns solist la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” și am să vă port același respect și aceeași prețuire indiferent de politică, funcții sau alte conjuncturi ale vieții!!!..Restul este doar străduința mojicească a “prietenilor” mei care stau toată ziua cu jalba-n băț la ușa dv înșirând tot felul de minciuni, încercând să-mi facă rău !!!!..Pentru mine cea mai mare recunoaștere a calităților mele ca OM și PROFESIONIST sunt cuvintele dv de la final “ Niculina,îmi cer iertare!” Vă mulțumesc”, este mesajul transmis de Niculina Stoican.

Reamintim că, zilele trecute între Antonie Solomon și un internaut a izbucnit un scandal la o postare de-a fostului edil.

Cei doi s-au jignit reciproc, iar acum Solomon regretă acel incident și a venit cu explicații.

”După experiența de la acea conferință am venit și cu o stare de oboseală și normal că am făcut mici greșeli, am uitat că sunt în post și nu am voie să mă supăr și nici să supăr pe alții. Și am răspuns unor persoane care sunt răutăcioase, în același stil. Acasă, soția m-a certat și mi-a spus, printre altele, că atunci când unul iți dă o palmă tu să îi întorci și obrazul celălalt și dacă vreau să mă spovedesc și să mă împărtășesc în săptămâna mare, trebuie să îmi cer iertare tuturor celor pe care i-am jignit și supărat. Dragi prieteni, neprieteni, vă rog să mă iertați pentru săgețile otrăvite pe care le-am trimis”, a scris Antonie Solomon pe Facebook.

Antonie Solomon [Sursa foto: Facebook]