Antonio Pican a dezvăluit cine este bruneta din cel mai recent videoclip al său! Fanii au speculat că e sosia fostei lui | EXCLUSIV

Antonio Pican este un cântăreț îndrăgit, mai ales de generația tânără. Acesta a fost foarte mediatizat în contextul fostei relației cu artista Bibi, la fel de cunoscută în rândul copiilor și adolescenților.

Antonio Pican este sau nu într-o relație?

Cu toții se întreabă care e statusul sentimental al lui Antonio Pican în momentul de față. Semnele de întrebare s-au ridicat atunci când într-unul dintre videoclipurile sale și-a făcut apariția o brunetă, despre care fanii au speculat că artistul ar fi înlocuit-o cu ea pe Bibi. Acum, Antonio spune cum stau lucrurile de fapt.

„Lumea trebuie să înțeleagă că eu sunt cântăreț, filmez clipuri, iar în clipuri e vorba de actorie. Sunt foarte multe fete care apar în clipuri. Dacă apare vreo fată în vreun clip muzical de-al meu nu înseamnă neapărat că e iubita mea. Din contră, dacă nu aș avea o iubită din industria asta, cred că aș ține-o cât mai ascunsă, știi ce zic? Pentru că e complicat. În viața mea nu există nimeni oficial. Chiar nimic, zero.”, a declarat Antonio Pican, la WOWnews.

Antonio Pican, totul despre finalul relației cu Bibi

Antonio Pican a fost invitat în urmă cu ceva timp la „Detectorul de minciuni”, unde a spus adevărul despre fosta sa relație. După ce a caracterizat-o într-un cuvânt, acesta a dezvăluit motivul real al despărțirii și dacă mai există vreo șansă de împăcare.

"Da da, pot să o caracterizez. Există cuvântul, dar stă să mă gândesc la el: lecție! O lecție bună de viață, eu sunt foarte recunoscător pentru toate lucrurile care mi se întâmplă în viață, fie că sunt bune sau rele pentru că dacă nu s-ar fi întâmplat, nu ajungeam să fiu persoana care sunt acum. Am învățat foarte multe lucruri frumoase. Am învățat cum să iubesc, cum să mă comport cu o femeie. Nu există un motiv anume pentru care te desparți de o anumită persoană. Sunt mai multe lucruri care se adună în timp, nu?! Nu cred că avem timp să povestim și nici nu aș vrea să povestesc. Nu cred că am mai putea forma un cuplu, niciodată! Este un NU foarte categoric și crede-mă că este un subiect la care m-am gândit imediat după. Nu e ca și cum arunc o vorbă acum din orgoliu. Nu e un orgoliu, e un adevăr. Nu am rămas prieteni, suntem cunoștințe", a dezvăluit Antonio Pican, la Kanal D2.

