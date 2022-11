Antrenorul Arabiei Saudite s-a dezlănțuit: „Respectați fanii!”. Cine este Herve Renard, omul care a reușit să umilească Argentina la Cupa Mondială 2022

In articol:

Antrenorul Arabiei Saudite s-a dezlănțuit după prima repriză a meciului cu Argentina, scor 2- 1. Vezi cine este Herve Renard, omul care a reușit să umilească Argentina la Cupa Mondială 2022!

Antrenorul Arabiei Saudite s-a dezlănțuit: „Respectați fanii!”

Arabia Saudită, selecționata antrenată de francezul Herve Renard (54 de ani), a oferit marți un show de zile mari la Campionatul Mondial. Deși toată lumea se aștepta ca Argentina, una dintre favoritele la trofeu, să învingă, iată că saudiții au înscris două goluri, obținând victoria.

Herve Renard, antrenorul Arabiei Saudite [Sursa foto: Profimedia]

Un mare aport la victorie a fost adus de antrenorul Herve Renard care i-a motivat pe fotbaliști să dea totul pe teren.

Astfel că, Arabia Saudită era condusă la pauză, 0- 1 , iar Argentina părea în total control. Însă, în a doua parte, elevii lui Renard au fost determinați și au dat două goluri într-un interval de 5 minute, 48-53.

Discursul motivant al antrenorului a început pe un ton calm: „În primul rând, a durat doar câteva minute ca să primim gol. Se întâmplă în fotbal, este vina noastră. Am împins, am împins, am avut câteva ocazii, dar nu a fost suficient”. Ulterior, Renard a ridicat tonul și a început să țipe: „Nu am avut destulă intensitate. Mai mult! Mai mult! Talentul vostru va face diferența! Rămâneți calmi, mai avem 45 de minute! Fiți concentrați, haideți!”

Herve Renard, a legend. pic.twitter.com/X2GEKl6kbP — World Cup Updates (@wc22updates) November 23, 2022

Cine este Herve Renard, omul care a reușit să umilească Argentina la Cupa Mondială 2022

Herve Renard, omul care a reușit să umilească Argentina la Cupa Mondială 2022, are 54 de ani și este selecționerul Arabiei Saudite din vara lui 2019. Originar din Franța, acesta a cochetat cu mai multe cluburi din țara sa natală, însă rezultatele au fost deloc plăcute. El a reușit să obțină, însă, rezultate de excepție pe banca tehnică a reprezentativelor pe care le-a pregătit, se arată pe prosport.ro.

Aceeași sursă notează că în primul său mandat la reprezentativa Zambiei (2008- 2010), Renard a reușit să califice echipa până în faza sferturilor de finală ale Cupei Africii pe Națiuni. În al doilea mandat nu a mai dat greș, astfel că, în 2012 a pus mâna pe marele trofeu. În anul 2015, actualul selecționer al Arabiei Saudite și-a trecut în palmares al doilea trofeu suprem în cadrul Cupei Africii pe Națiuni. Totodată, Herve Renard a preluat în anul 2016 reprezentativa Mexicului, pe care a calificat-o la Cupa Mondială din 2018, găzduită de Rusia.

Surse: prosport.ro, gsp.ro