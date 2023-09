Anunț de ultim moment! Noi detalii au apărut în cazul suspendării Simonei Halep

In articol:

Simona Halep s-a confruntat cu o nouă amânare în ceea ce privește verdictul său.

Decizia pe care o așteaptă de la începutul verii a ratat un alt termin limită din motive necunoscute.

Agenția Internațională a Integrității în Tenis a amânat în repetate rânduri audierea sportivei românce. Într-un final, aceasta a avut loc, în zilele de 28-29 iunie, dar primul verdict, care trebuia să apară la maximum trei săptămâni distanță, continuă să întârzie, la mai mult de două luni de la momentul audierii.

Simona Halep: „E teribil de dezamăgitor, pentru că, după cum am spus, tot ceea ce cer este să fiu judecată”

Simona Halep a fost lovită puternic la această ultima amânare și și-a descris situația cu mari dificultăți, confirmând că acceptă cu greu ceea ce se întâmplă.

„Astăzi am aflat că decizia așteptată în această săptămână a fost amânată din nou. E teribil de dezamăgitor, pentru că, după cum am spus, tot ceea ce cer este să fiu judecată.

E dificil să explic costul emoțional pe care mi l-au adus și continuă să mi-l aducă aceste amânări” a scris Simona Halep, într-un mesaj postat pe Instagram.

George Cosac: „Și dacă ar fi curată, o vor sancționa”

Între timp, președintele Federației Române de Tenis, a lansat în spațiul public o variantă care s-a răspândit rapid printre fanii Simonei:

„Dacă mă întrebați pe mine, nu (n.r - despre posibilitatea ca Simona Halep să revină pe teren la US Open). Dacă e nevinovată, poate cere daune de milioane de euro, cât timp n-a jucat.

[Dar] și dacă ar fi curată, o vor sancționa pentru că ar pierde ei toată imaginea. Îi vor da un minimum de suspendare ca să își acopere ei situația creată”, a spus George Cosac, într-un interviu pentru sport.ro.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram Simona Halep]

Simona Halep: „Eu am oferit tenisului viața mea. L-am respectat 100%.”

„Eu am oferit tenisului viața mea. Am respectat tenisul 100% prin tot ce am făcut: prin felul cum am trăit, prin felul cum am muncit pe teren, cum am jucat toate meciurile și disciplina pe care am avut-o ani de zile.

Mă bucur să văd că oamenii apreciază acest lucru și au rămas cu această părere despre mine, indiferent de ce s-a întâmplat în ultimul an și sunt mândră că am putut să am o carieră atât de frumoasă, de plină de rezultate și atât de curată.

Indiferent de ceea ce se întâmplă acum, eu sunt liniștită, pentru că sunt nevinovată și știu că nu am luat absolut nimic intenționat” a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat Eurosport.