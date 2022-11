Anunțul făcut de Culiță Sterp în plin scandal. A vrut ca toată lumea să știe asta: „Trecutul, prezentul și viitorul meu...”

In articol:

Familia lui Culiță Sterp trece printr-o perioadă grea, după ce artistul a provocat un accident în noaptea de 16 spre 17 noiembrie, în Cluj-Napoca. Însă, cu toate acestea, atât artistul, cât și logodnica lui, dar și ceilalți membri ai familiei încearcă acum să depășească lovitura grea pe care au primit-o.

Astfel, deși se află în plin scandal din cauza accidentului care a avut loc în urmă cu doar câteva zile, Culiță Sterp îi este alături partenerei sale de viață și o susține în noua afacere pe care o va lansa curând, mai precis un brand de haine pentru copii la care a lucrat mai bine de un an și jumătate.

Citește și: ”Cu intenție s-a urcat la volan, dar nu cu intenție l-a lovit pe băiat” Iancu Sterp, detalii neștiute din noaptea accidentului provocat de Culiță. Va mai avea sau nu manelistul dreptul de a conduce?

Cântărețul a postat o serie de imagini alături de mama fiului său, în descrierea postării lăsând și un mesaj pentru fani, pentru a-i anunța că de mâine, 24 noiembrie, au posibilitatea să achiziționeze haine de pe site-ul oficial.

„Trecutul, prezentul și viitorul meu! Dragostea aia mare! treningurile o să le găsiți de mâine”, a scris Culiță Sterp, în dreptul unor imagini unde apare alături de logodnica lui.

Logodnica lui Culiță Sterp, detalii despre noua afacere

La începutul lunii noiembrie, logodnica lui Culiță Sterp anunța fericită că urmează să lanseze o afacere de care este tare mândră și la care lucrează de mai bine de un an și jumătate.

Citește și: Culiță Sterp, sub influența substanțelor interzise în noaptea accidentului?! Detalii de ultim moment

Recent, însă, a venit cu o serie de noi detalii despre brand-ul de haine pentru copii, anunțându-și fanii că mâine, 24 noiembrie, au posibilitatea să acceseze site-ul dedicat hăinuțelor, pentru a achiziționa ceea ce le place.

„ A fost un drum lung, de-a lungul căruia, pas cu pas am adăugat tot mai multă valoare acestui brand. Am testat și retestat, am căutat cele mai potrivite materiale pentru copilașii noștri și ne-am lăsat conduși de dragostea pentru ei. Azi, în sfârșit vrem să vă anunțăm cu mare bucurie, că joi, 24.11.2022, vom lansa brandul. E mai mult decât un brand, e o poveste frumoasă despre grijă, simplitate și dragoste pentru copiii noștri. Abia aștept să ne cunoaștem! ”, a transmis viitoarea soție a artistului, pe Instastory.