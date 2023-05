Anunțul făcut de Dana Rogoz, după aproape două decenii de relație cu Radu Dragomir. I-a transmis un mesaj public soțului ei: „Ce noroc că ne-am întâlnit”

In articol:

Îndrăgita actriță și soțul ei, cunoscutul regizor, aniversează astăzi 19 ani de relație.

Dana Rogoz și Radu Dragomir, mai îndrăgostiți ca niciodată, după aproape două decenii de mariaj

Cei doi s-au căsătorit acum 11 ani și au împreună doi copii. Dana Rogoz avea doar 19 ani atunci când și-a întâlnit soțul. Deși lumea din jur nu a crezut în relația lor la început și au fost aspru criticați din cauza diferenței de vârstă dintre ei, actrița și Radu Dragomir sunt mai fericiți ca niciodată, după aproape două decenii petrecute împreună.

Dana Rogoz și Radu Dragomir s-au întâlnit pe platourile de filmare, când actrița avea aproape 19 ani. Acum, aceștia au împreună doi copii, pe Vlad (9 ani) și pe Lia Elena (3 ani). Cu ocazia aniversării relației, Dana Rogoz a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook. Actrița este fericită și se declară norocoasă pentru că și-a întâlnit jumătatea.

” 143/365 Am ajuns la aniversarea a 19 ani de relație! Deja pot spune ca mai mult de jumătate din viața mea am petrecut-o alături de el. Ce noroc că ne-am întâlnit. Și cât de multe am realizat împreună în acești 19 ani, iubind. La mulți ani, nouă!”, a scris Dana Rogoz pe Facebook.

Dana Rogoz și Radu Dragomir [Sursa foto: Facebook]

Diferența de vârstă nu a fost un impediment în relația lor

Deși soțul Danei Rogoz este cu 19 ani mai în vârstă, în relația lor nu a contat niciodată asta. La început au fost aspru criticați de către oamenii din jur, însă cei doi îndrăgostiți nu au băgat în seamă comentariile răutăcioase, ba chiar s-au amuzat pe seama lor.

„Au trecut anii, dar cei doi copii, rodul iubirii, sunt dovada că n-au trecut degeaba. Când noi am început relația, el avea 37 de ani, eu 19 ani aproape. Pe vreme respectivă, la 37 de ani, oamenii comentau de el pe Facebook: ‘Moșul, moșul’. El râde și acum. Eu le spun tuturor prietenilor mei, ‘Vedeți că foarte curând ajung la vârsta la care el era considerat moșul'. Ne permitem să facem aceste glume pentru că suntem foarte relaxați. N-au contat, real, niciodată vârstele pentru noi. N-a făcut calculele astea și cumva a ieșit ca o surpriză, așa, că oamenii erau interesați de diferența asta pe care noi nu o simțeam sau care aducea foarte multe avantaje”, a povestit Dana Rogoz în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Dana Rogoz, apariție strălucitoare pe covorul roșu de la Cannes

Chiar înainte de aniversarea a aproape două decenii de relație, Dana Rogoz a făcut furori pe covorul roșu, la Festivalul de Film de la Cannes. Actrița a purtat o rochie roșie, cu trenă, care a atras toate privirile. Machiată discret, Dana Rogoz a purtat o pereche de cercei strălucitori și a avut părul prins elegant, într-un coc și a reușit să întoarcă toate privirile.

„O imensă bucurie să fiu invitată la Festivalul de Film de la Cannes, să pășesc pe covorul roșu la premiera filmului «Firebrand», să fiu înconjurată de atât de mulți artiști valoroși, de oameni cu care împărtășesc aceeași pasiune, aceeași iubire pentru cinema, și să reprezint România în calitate de brand ambassador Campari. E un vis ce trăiesc!”, a scris Dana Rogoz pe Facebook.

