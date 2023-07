Anunțul trist făcut de Oana Lis: „Nu îmi mai ajung banii”. Soția lui Viorel Lis și-a deschis sufletul și a vorbit, fără rețineri, despre perioada dificilă prin care trece: „Foarte complicat”

In articol:

Oana Lis este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să intre în sufletul multor persoane. De asemenea, blondina a fost mereu sinceră față de fanii ei, astfel că recent, vedeta a vorbit despre un subiect sensibil, respectiv despre problemele financiare cu care se confruntă în această perioadă.

Soția lui Viorel Lis a dezvăluit că nu are niciun plan pentru această vară, asta pentru că nu își permite din punct de vedere financiar o vacanță.

Vedeta se declară depășită de cheltuielile pe care le are cu soțul ei, Viorel Lis, asta pentru că fostul edil al Capitalei se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, care necesită tratamente costisitoare.

„Nu am planuri pentru vara aceasta, pentru că nu am bani. Când nu ai bani, nu îți e foame. Adică nu am bani, cu banii pe care îi am și îi produc, am grijă de Viorel. Costă foarte mult să ai grijă de un om cu probleme speciale, acasă și atunci nu îmi mai ajung banii pentru mine, dar eu sunt genul care mă mulțumesc și cu puțin”, a spus partenera lui Viorel Lis, pentru un post TV.

Oana Lis, fără concediu anul acesta

Deși nu poate să meargă în nicio vacanță anul acesta, Oana Lis spune că nu are nicio problemă cu acest lucru, mai ales că nu se orientează către lucrurile materiale, în general.

Vedeta susține că are nevoie de aceste lucruri materiale doar pentru confort, însă poate să se descurce și fără ele.

„Anul ăsta nu o să am niciun concediu. Nu o să plec la mare. Este foarte complicat cu Viorel, dar nu sunt în depresie, sunt fericită că sunt acasă. Eu nu sunt legată de lucrurile materiale, am nevoie de ele pentru un confort, dar la fel de bine pot să stau și fără ele”, a mai adăugat ea.