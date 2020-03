Apa minerala e periculoasa pentru sanatate? Aceasta este o intrebare pe care si-o pun multi romani. Ei bine, chiar daca este naturala si vine dintr-o sursa sigura, apa minerala, in special cea carbogazoasa, are si ea contraindicatiile ei.

Apa carbogazoasa contine minerale si saruri, e hidratanta si potoleste rapid setea, dar care sunt situatiile in care ar trebui sa ne ferim sa o bem?

Apa minerala carbogazificata ne poate balona, poate determina arsuri sau crampe si poate afecta, cu timpul, activitatea rinichilor.

„Băuturile acidulate afectează în timp rinichii şi puteţi face nisip sau chiar pietre. Acest efect îl are şi apa minerală. Chiar dacă nu îngraşă şi nu are chimicale cum au sucurile, conţine foarte multe săruri. Este dovedit ştiinţific că sărurile afectează rinichii. De aceea nu este recomandat să beţi doar apă minerală. Consumaţi şi apă plată. De asemenea când alegeţi apa minerală fiţi atenţi la etichetă. Evitaţi apa care este îmbogăţită cu dioxid de carbon şi alegeţi apă minerală naturală. Recomandat este să alegeţi o apă mai puţin acidulată dacă o consumaţi zilnic“, declara medicul internist Florin Tudor pentru adevarul.ro.



Apa minerala afecteaza dintii si oasele?

Exista mituri potrivit carora apa minerala ar afecta dantura si oasele. Acidul carbonic rezultat din reactia apei cu dioxidul de carbon poate afecta smaltul dintilor si poate duce la probleme dentare, dar doar daca se consuma apa minerala in cantitati foarte mari.

Atata timp cat nu beti 5-6 litri de apa minerala in fiecare zi, ci doar ocazional, dintii nu vor fi afectati iar zambetul va ramane nemodificat. De asemenea, densitatea osoasa nu este influentata de apa minerala cu bule, ci de consumul de sucuri acidulate.

Apa minerala ingrasa?

Apa minerala nu ingrasa! E adevarat, multe persoane se simt balonate dupa ce beau apa carbogazoasa, dar asta nu inseamna ca are calorii si ca veti vedea modificari pe cantar. Tot ce trebuie sa faceti este sa alegeti apa minerala naturala, fara adaos de vitamine sau indulcitori.

Apa minerala produce arsuri

Daca suferiti de boala de reflux gastroesofagian sau daca aveti un stomac sensibil ori predispozitie la arsuri, cel mai bine ar fi sa beti apa minerala plata, nu carbogazoasa, pentru a evita neplacerile.

Apa minerala carbogazoasa are un continut de saruri minerale mai crescut decat cea plata, din aceasta cauza poate fi consumata cu atentie numai de catre persoanele sanatoase, care nu prezinta afectiuni ce au contraindicatie. Apa minerala carbogazoasa este de doua tipuri, naturala sau imbogatita cu dioxid de carbon artificial. Cea din urma este responsabila pentru cresterea aciditatii sau tensiunii arteriale, pe cand cea naturala nu este acida. Din pacate exista putine ape minerale carbogazoase pe piata care se pot numi naturale.

Apa minerala e periculoasa? Contraindicatiile apei minerale

Apele cu o concentratie a calciului mai mare de 100mg/l nu se recomanda persoanelor care prezinta afectiuni ale rinichilor sau ale bilei, iar cele cu un continut crescut de sodiu (mai mult de 20mg/l) nu se recomanda hipertensivilor, cardiacilor sau bebelusilor. De asemenea, apa carbogazoasa nu este indicata celor care sufera de hiperaciditate gastrica, ulcer gastric sau reflux gastroesofagian.

Un aspect important care trebuie avut in vedere este continutul apei in reziduu sec (cantitatea de pulbere minerala care ramane dupa fierberea apei la 180°C). Pentru a evita riscul de litiaza biliara sau renala, acesta trebuie sa fie sub 500mg/l, pentru ca o concentratie mai mare din aceasta valoare creste riscul ca acest compus sa se depuna in anumite zone ale corpului, scrie slabsaugras.ro.

O alta problema pusa in cazul apei minerale carbogazoase sunt nitritii si nitratii, un motiv de ingrijorare in randul consumatorilor. Acesti compusi au un caracter patogen (cancerigeni), dar numai cand sunt consumati in cantitati foarte ridicate din cauza ca organismul nu ii poate elimina si raman stocati. Apele carbogazoase romanesti contin maximùm 6.32 mg/l de nitrați, limita maxima admisa fiind de 50 mg/l pentru adulti, iar pentru bebelusi si copii – maximum 10 mg/l (Conform HG/1020/2005 si a normelor tehnice de comercializare a apelor minerale naturale din Romania), iar in cazul nitritilor este de 0,50 mg/l, pe cand in Statele Unite ale Americii lucrurile stau putin diferit: nitrati 10 mg/l si nitriti 1 mg/l, scrie aceeasi sursa citata.