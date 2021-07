Aparatul de aer conditionat, aliatul tau impotriva "inamicului" numit caldura!

Din acelasi motiv, un aparat aer conditionat a devenit o necesitate in orice locuinta. Modelele de pe piata s-au imbunatatit constant de-a lungul timpului, astfel incat cele din prezent ocupa putin spatiu si dispun de tehnologie avansata. Iata ce trebuie sa stii pentru a alege un astfel de produs!

Cat de utila este functia inverter?

Sistemele de climatizare clasice se bazeaza pe un termostat, care comanda oprirea si racirea compresorului in functie de mediul exterior.

Acesta este setat initial la capacitate maxima, pentru a asigura o reglare intr-un timp cat mai scurt. La final, temperatura ajunge sa coincida cu cea setata. Dezavantajul consta in faptul ca aerul foarte rece poate fi neplacut pentru utilizatori si duce la un consum ridicat de energie.

Aparatele cu inverter permit compresorului sa functioneze la un nivel variabil. Cu alte cuvinte, este reglat in continuu randamentul, pentru a-l corela cu cel al camerei. In acest mod se reduc sesiunile de oprire si pornire. Un alt beneficiu este faptul ca produsele cu aceeasi tehnologie au integrata functia de incalzire. Astfel, te vei bucura de o temperatura potrivita si atunci cand este frig afara.

Unitati split, dublu split sau multisplit?

Un aparat de aer conditionat cu o singura unitate se poate potrivi intr-un apartament cu doua camere sau alt spatiu similar. Sistemele multisplit sunt recunoscute insa pentru faptul ca se instaleaza in mai multe incaperi si modul lor de functionare permite o distribuire uniforma a temperaturii.

Puterea este stabilita in functie de suprafata camerei. Spre exemplu, un aparat de 9.000

BTU face fata la 25 de metri patrati. Pe de alta parte, locuintele de 35 de metri patrati necesita un dispozitiv cu puterea de 12.000 BTU sau chiar mai mare. Fiecare unitate functioneaza individual si independent fata de celelalte. Totusi, poate fi setat doar un singur mod de climatizare la pornire.

Unitatea exterioara este conectata la tot sistemul prin intermediul unei instalatii. Inainte de realizarea acesteia, este necesar sa consulti o persoana avizata in domeniu si sa afli de ce aspecte sa tii cont.

Cum alegi un aparat cu zgomot redus?

Diferenta de decibeli este una mare, astfel incat poate fi destul de greu sa decizi ce aparat de aer conditionat sa cumperi. Modelele ultrasilentioase sunt cele mai performante, insa acestea au adesea pretul ridicat.

De aceea, te poti orienta spre produsele cu zgomotul de 50-60 de decibeli. Acest aspect poate fi influentat si de caracteristicile suplimentare. Spre exemplu, sleep este un program ce permite compresorului sa actioneze la o turatie mai mica pe parcursul somnului. Un proces similar are loc si prin intermediul modului economic, care te ajuta sa platesti facturi mai mici.

Cum se intretine corect un aparat de aer conditionat?

In primul rand, este necesar sa cureti carcasa cat de des posibil. Igienizarea periodica asigura eliminarea mirosurilor neplacute si a bacteriilor acumulate in interior. In acelasi timp, functionarea devine mai eficienta si prelungesti durata de viata a produsului. Incepe prin stergerea prafului de pe masca, apoi ocupa-te de filtre, vaporizator, turbina si condensator. Aplica solutii speciale si lasa componentele la uscat. In situatia in care iti permiti sa investesti bani, o echipa de profesionisti se poate ocupa de aceeasi operatiune pentru un aparat aer conditionat!