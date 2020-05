Apariția de la iUmor a devenit virală. A câștigat Ștefania Costache?

In articol:

Ștefania Costache pare să fie una dintre favoritele publicului la IUmor nu doar prin formele năucitoare, ci și prin glumele pe care concurenta le-a avut.

După ce a rămas în amintirea tuturor fanilor la preselecțiile emisiunii, posesoarea sânilor frumoși a lovit cu precizie și de această data. Imaginile cu bustul senzațional al concurentei fac înconjurul internetului.

Ștefania Costache a câștigat publicul și juriul cu trupul ei

În prima etapă a competiției iUmor, Ştefania şi-a început momentul plină de emoții, iar la un moment dat, a şocat pe toată lumea, când şi-a dat geaca jos şi a arătat tuturor ce sâni frumoşi are. A ţinut să precizeze că nu poartă niciodată sutien, lucru care i-a bucurat şi mai tare pe cei prezenţi.

„Doamne, am nişte emoţii! Măcar am nişte prieteni în public, asta ar trebui să mă ajute un pic să scap de emoţii. Bine, nu le văd, s-au dus undeva în spate, pentru că sunt timide şi mai ales pentru că le e ruşine cu mine, dar e ok. Chiar dacă lor le e ruşine, mie îmi place de mine. Chiar mi-am înregistrat vocea pe Waze, pentru că mie în afară de mine nu îmi spune nimeni pe unde să o iau.

Am venit, practic, să vă vorbesc despre mine, aşa că o să încep. Am 34 de ani, nu am zburat niciodată, obişnuiesc să le spun oamenilor că de frică, e mai uşor să spui asta decât că eşti săracă la vârsta asta. Tot la categoria niciodată, niciodată nu port sutien şi am nişte sâni frumuşei. Am observat că asta mă face uneori talentată. Adică, merg la karaoke, sunt total afonă, eu ştiu asta, şi totuşi când aleg câte o piesă mai saltăreaţă, lumea aplaudă.”,a spus frumoasa concurentă la începerea sezonului iUmor.

Upgrade făcut de Ștefania Costache

În semifinala de vineri seară, cum era de așteptat, frumoasa Ștefania Costache, zisă Lolrelai pe Facebook, a făcut un ”upgrade” la apariția precedentă. Lăsând deoparte prestația de stand-up, Ștefania a șocat publicul și juriul cu o ținută cu totul… transparentă.

Tânăra posesoare a unui bust natural superb, s-a îmbrăcat cu o salopetă din dantelă, care i-a lăsat la vedere tot ce poate stăpâni mai frumos pe această lume. La un moment dat, producătorii a trebuit să editeze imaginile video, din cauza ținutei extrem de sexy.

Cum a reacționat Cheloo

În momentul în care Ștefania Ionescu le-a arătat juraților un semn de carte pe care îl ținea în dreptul pieptului său, Cheloo s-a apropiat mirat, să privească mult mai atent ceea ce concurenta le arată.

„Ştefania Costache este cea care a rupt barajul hidrologic, a deschis porţile umorului pentru marele public, a păşit maiestuos pe scenă şi ne-a arătat ţâţele. Din fericire pentru noi, la iUmor ai ce să vezi, dacă n-ai ce să asculţi, ai ce să vezi„, a declarat Cheloo în prima etapă a emisiunii.