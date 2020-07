In articol:

După ce zilele trecute Romînia s-a transformat în focarul Uniunii Europene în ceea ce privește noile infectări cu COVID-19, medicul Virgil Musta face un apel cât se poate de serios la cei care nu cred că acest virus poate ucide.

Citeste si: Mesajul din partea unui medic pentru cei care nu cred în virusul Covid-19: "Hai cu noi în terapie intensivă, lângă vreo 2 bolnavi din ăștia închipuiți"

Citeste si: Virgil Musta, medicul care a făcut minuni împotriva coronavirusului, sfaturi exclusive pentru WOWbiz.ro! Ce trebuie să facem ca să nu ne infectăm cu virusul din aer

Citeste si: Ce spune dr. Virgil Musta despre transmiterea coronavirusului prin aer: „Avem nevoie de măsuri sporite, ca să nu ne întoarcem la carantină!”

Virgul Musta atrage atenția că ritmul infectărilor cu noul coronavirus depășește cu mult capacitatea spitalelor de a face față îmbolnăvirilor. ”La noi, la Timișoara, spitalul Victor Babeș etse plin, a ajuns la maximum de capacitate. Deja internăm la spitalele suport, la Dermatologie, la spitalul CFR și la Spitalul Militar. Nu mai zic că, deja, la noi, la Victor Babeș, la ATI nu mai este niciun loc, s-a dat drumul la unitatea mobilă ATI care are nevoie de personal de la Spitalul Municipal și de la cel Județean”, ne-a spus, vizibil îngrijorat, medicul Virgil Musta.

Mai mult decât atât, dezamăgirea lui este una evidentă, mai ales că în ciuda eforturilor echipelor medicale, uneori duse până la extrem, lumea nu înțelege că acest virus este extrem de contagios și de periculos. ”Din păcate, valul de fakenews legat de COVID-19, valul de informații care a inundat opinia publică este devastator. Lucrurile se petrec așa în România pentru că sunt persoane care au interes să minimalizeze potențialul distructiv al acestui virus. Medicii sunt atacați, sunt transformați în personaje negative... Aud povești ca se dau bani, ca noi câștigăm dacă sunt îmbolnăviri multe, iar asta este ceva de nedescris. De la eroi am ajuns să fim desconsiderați că ne facem treaba, iar asta ste rezultatul unei lupte pe care am dus-o alături de oficialități și am făcut-o bine. Dar sunt interese, nu știu de ce natură, care vor să arate că, de fapt, noi nu vrem binele... Din păcate, acest lucru poate fi comentat mai mult de psihologi și sociologi, dar este deosebit de grav. Iar asta vine, culmea, după ce în prima parte a epidemiei România a stat foarte bine, a fost foarte bine controlată situația și ne-am descurcat impecabil”, ne-a mai spus medicul care a făcut minuni la Timișoara în lupta contra coronavirusului, Virgil Musta.

Mai mult decât atât, subliniază medicul Virgil Musta, situația a devenit cu adevărat gravă pentru că pacienții infectați cu coronavirus cad și ei victime ale unor teorii conspiraționiste ridicole. ”Sunt unii care refuză tratamentul sau internarea! Cred că vor să facem experimente pe ei, deși noi nu ne mai vedem capul de treabă. Personalul este insuficient, rata de infectare crește, iar ei cred că totul este o joacă, că e o banală răceală. Și, apoi, după ce refuză tratamentul ajung la ATI, la Terapie Intensivă, iar lucrurile devin mult mai complicate și pentru ei, și pentru noi. Npi ne străduim să îi salvăm, dar, de multe ori, ajung prea târziu și nu mai putem face nimic. Iar fiecare viață pierdută doare, mai ales că se întâmplă din cauza răspândirii unor știri false și a îndemnurilor de a nu respecta câteva norme de bun simț pentru această perioadă”, ne-a mai spus medicul Virgil Musta.

Virgil Musta: ”Situația devine gravă”

România este, acum, într-o situație extrem de dificilă, numărul de îmbolnăviri crescând alarmant, la nivelul lunii iulie, fiind înregistrate sute de cazuri noi, chiar mii, zi de zi. ”Nu cred că este relevant dacă este primul val, al doilea sau altul... Relevant este faptul că situația devine gravă, numărul de îmbolnăviri crește alarmant, iar asta se întâmplă doar pentru că nu sunt respectate regulile de distanțare socială și sfaturile medicale. Problema este că putem ajunge într-o situație critică, în scurt timp, să ajungem ca spitalele să fie sufocate, iar numărul pierderilor să crească enorm. Iar acest lucru are o cauză simplă: nerespectarea unor măsuri, înțelegerea că asemenea măsuri simplu de respectat ne asigură șansa de a trece cu bine peste epidemie. Iar totul provine din educația noastră, din faptul că mulți nu vor să respecte regulile. Ar fi interesant să discutăm cu un sociolog pentru a vedea de ce nu sunt respectate niște noțiuni elementare, de unde vine defularea aceasta și lipsa de disciplină”, ne-a mai spus medicul Virgil Musta.

Mai mult decât atât, consideră medicul Virgil Musta, până la urmă lupta împotriva coronavirusului este o chestiune de responsabilitate și de acceptare a faptului că această boală necesită ajutor de specialitate.

Virgil Musta, sfaturi simple contra coronavirus!

Doctorul Virgil Musta spune că mâinile trebuie să se bucure de o atenție specială. ”O cale importantă de transmitere sunt mâinile. Mâinile murdare, contaminate. Noi, când tușim, când eliminăm acest virus, el se depune pe suprafețe. Punem mâna și, automat, ne-am contaminat. Putem să ne contaminăm de pe sol, de pe masă, de pe obiecte... Această transmitere se face prin mâna noastră, mână pe care o ducem la gură, la nas, la ochi. Trebuie să desfacem acest lanț și acel obicei pe care îl avem să ducem mâna la nas trebuie să îl controlăm. Și nu e simplu...

După ce ne-am spălat pe mâini, practic am igienizat mâna, ne scoatem hainele, într-un loc anume și unde le lăsam 24 de ore, la aerisit. Dacă avem posibilitatea să punem o lampă de ultraviolete, dacă avem posibilitatea să le spălăm, le spălăm. Mergem din nou să ne spălăm pe mâini, după care ne îmbrăcăm cu hainele de casă. NU trebuie să umblăm cu aceleași haine în casă ca și afară, să nu umblăm cu aceeași pantofi în casă ca și afară. Și să ne spălăm cât mai des pe mâini... Și, foarte important, dacă nu punem mâna la gură, la nas sau la ochi, nu ne contaminăm. Aceste gesturi trebuie să învățăm să le controlăm și atunci avem o șansă. Iar purtatul măștii este absolut necesar în spații închise, în spații publice, reduce șansa de infectare enorm”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Virgil Musta.

România, record de infectări în ultimile zile

Ziua de 23 iulie a stabilit și un record negativ în ceea ce privește noii infectați de coronavirus, fiind raportate 1.112 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare număr înregistrat în țara noastră de la începutul pandemiei. Este pentru a doua oară când sunt raportate peste o mie de cazuri noi în bilanțul zilnic, ziua de 22 iulie marcând premiera cu 1.030. Alte 25 de persoane confirmate cu COVID-19 au murit. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 393 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. La ATI sunt în prezent 285 de pacienți. În România au fost confirmate, până acum, 41.275 de infecții cu coronavirus. În total, în România au murit 2.126 persoane infectate cu coronavirus.