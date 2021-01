Aplica acaricide si insecticide de la Esenzi pentru recolte de legume bogate si viguroase

Fenomenul acesta cauzeaza uneori pierderi anuale masive in randul recoltelor de legume si cereale, iar cheia succesului o mai reprezinta doar adaptarea la schimbare. La fel am putea spune si despre produsele care se folosesc pentru combaterea bolilor si daunatorilor la plante. Gama de acaricide si insecticidetine pasul cu era moderna si vine in intampinarea agricultorilor cu tehnologii noi, astfel incat acestea sa isi dovedeasca eficienta inca de la prima utilizare, oferind in acelasi timp rezultate pe termen lung.

Practic, atunci cand vorbim despre toata gama de pesticide, este important sa alegem solutii adaptate erei moderne si sa uitam de solutiile invechite. Explicatia ar fi ca acestea sunt si ele depasite. Mereu vor aparea boli si daunatori rezistenti la anumite substante, tocmai de aceea apar intotdeauna unele noi, la un anumit interval de timp. Adaptarea este esentiala, mai ales in agricultura, cand se doresc recolte bogate in fiecare sezon. Inclusiv in tara noastra, anumite terenuri incep sa capete aspect de zone desertificate, deci agricultorii fie trebuie sa se reprofileze pe alte plante, fie trebuie sa gaseasca solutii sa suplimenteze pamantul care devine infertil, fie renunta la acel loc si migreaza catre altul (desi aceasta ultima varianta este destul de greu de pus in aplicare, mai ales ca zonele de pamant fertile incep sa se micsoreze).

Desi exista multi producatori si / sau distribuitori care promit marea cu sarea, specialistii recomanda cu incredere produsele Esenzi , deoarece vorbim de o echipa

de profesionisti in domeniu, care sunt oricum de mult prezenti pe piata autohtona, in ceea ce priveste accesoriile si produsele pentru gradinarit / agricultura. Gama lor de produse este foarte variata si desi contine extrem de multe produse, preturile lor sunt intotdeauna unele accesibile, astfel incat orice cumparator sa isi poata permite exact (tot) ce isi doreste, fara sa isi faca probleme in legatura cu partea financiara. Este suficient sa aruncati o privire pe site-ul lor, ca sa va convingeti personal de acest lucru si nu va costa nimic.Ba din contra, s-ar putea chiar sa gasiti exact acele acaricide si insecticide de care aveti nevoie pentru uzul personal.

Cum se aleg corect produsele din gama acestor pesticide? In primul rand, trebuie sa se

tina cont de tipul recoltei. Cartofi, ardei, rosii si asa mai departe, tipul sau soiul plantei trebuie sa fie primul criteriu dupa care alegeti aceste substante, pentru ca anumite produse se potrivesc doar cartofilor si nu sunt deloc bune pentru rosii si asa mai departe. Al doilea criteriu dupa care trebuie sa va ghidati este tipul problemei cu care va confruntati: buruieni, atacul daunatorilor animali (paianjeni, larve, gandaci) sau boli (cauzate de ciuperci, precum fainare, mucegai sau putregai). Solutiile special destinate impotriva mucegaiului nu vor avea nici un efect daca planta va fi atacata de un alt tip de daunator. Cereti sfatul specialistilor, daca sunteti la inceput de drum si nu stiti ce anume sa alegeti.

Nu in ultimul rand, alegeti produsul in functie de tipul acestuia, adica de contact sau sistemic. Daca veti tine cont de toate aceste aspecte, atunci nu ar trebui sa intampinati probleme de nici un fel. Din nou, este recomandat sa apelati la sfaturile specialistilor daca sunteti la inceput de drum in domeniul agriculturii sau daca vreti sa folositi aceste substante doar pentru gradina personala, adica pe plantele decorative din gradina / aer liber. Produsele Esenzi sunt special impartite in categorii bine definite, astfel incat sa va fie mai usor sa gasiti exact produsele care sa va resolve problemele cu care va confruntati. Cu siguranta veti gasi ceva care sa va fie de folos, fie ca vreti sa protejati recoltele de atacaul bolilor si daunatorilor, fie ca vreti sa va construiti un solar modern si dotat cu un sistem de irigare complet.

De ce anume trebuie sa tineti cont, atunci cand folositi substante precum pesticidele? De regula, instructiunile de utilizare cu care acestea vin la pachet ar trebui sa fie mai mult decat suficient pentru oricine, deoarece acestea sunt explicate foarte clar, scurt si la obiect, astfel incat sa nu existe dubii sau nelamuriri. Dar pentru informatii in plus, nu strica niciodata sfaturile cuiva care este in domeniu. Atentie, insa, sa nu folositi supradoza de substanta, deoarece acest lucru nu inseamna ca isi va face treaba de doua ori mai rapid sau mai eficient, ba din contra, astfel de practici pot avea efectul advers, si anume moartea plantei (lucru care poate compromite la scara larga o intrreaga recolta sau cea mai mare parte din aceasta).

In concluzie, este de evitat sa faceti exces de pesticide, insa este recomandat mereu sa le aplicati conform instructiunilor de utilizare si doar pentru tipul problemei sau al recoltelor. Daca veti tine cont de aceste sfaturi de minim bun simt, atunci nu ar trebui sa intampinati nici un fel de problema cu recoltele agricole. Ba chiar s-ar putea sa aveti parte de productii mult mai bogate si mai viguroase, pentru ca acestea vor fi ferite, inca de la bun inceput, de problema daunatorilor animali sau a bolilor cauzate de ciuperci si / sau bacterii. Iar impreuna cu produsele si sfaturile expertilor de la Esenzi , nu aveti cum, sa dati gres in domeniul agriculturii, pentru ca nu veti miza pe noroc, ci pe cunostintele unor adevarati experti in domeniu!