„Apoi am aflat” Monica Davidescu, adevărul despre presupusa rivalitate dintre soțul ei și Adrian Enache! Cum se înțeleg, de fapt, cei doi artiști: „A fost doar o întâmplare”

Monica Davidescu a fost mai sinceră ca niciodată și a spus clar ce se întâmplă între soțul ei și Adrian Enache, după ce mai multe zvonuri au spus că cei doi sunt, de fapt rivali.

Acum, artista nu s-a mai putut abține și a dezvăluit de la ce a pornit totul. Chiar în cadrul unui interviu recent, soția lui Aurelian Temișan a făcut mărturisiri neașteptate!

Monica Davidescu, adevărul despre legătura dintre soțul ei și Adrian Enache

Monica Davidescu a oferit un interviu, prin care a explicat exact ceea ce se petrece între Aurelian Temișan și Adrian Enache. Deși, cei doi au dat mereu de înțeles că au o relație lungă și bună de prietenie, anumite informații apărute relatau faptul că aceștia s-ar afla într-o rivalitate și că, de fapt, ei nu sunt prieteni.

Ei bine, totul ar fi pornit de la faptul că ambii urmează să susțină concerte, în aceeași zi, în locuri diferite. Mai exact, Aurelian Temișan va fi prezent la Opera Română, iar Adrian Enache la Sala Palatului. Ambele spectacole se vor ține în data de 14 noiembrie, unde vor fi invitați artiști de seamă.

În urma informațiilor apărute, Monica Davidescu a spus clar ce se întâmplă. Se pare că zvonurile apărute nu sunt adevărate, așa cum spune chiar artista. Mai mult decât atât, aceasta a dezvăluit faptul că între cei doi există o relație de prietenie strânsă, în care ambii se susțin și sunt alături unul de celălalt la evenimente importante de familie.

„E speculație. Adrian a fost la noi la nuntă când am fost nași. Noi mergem la evenimentele de familie”, a mărturisit Monica Davidescu, pentru playtech.ro.

Aurelian Temișan și Adrian Enache, alături de familiile lor [Sursa foto: Facebook]

Cum explică artista cele întâmplate: „Nu știam că are și Adi”

Tot în cadrul aceluiași interviu, Monica Davidescu a ținut să explice cum s-a ajuns ca cei doi să concerteze în aceeași zi. Se pare că totul ar fi o coincidență, care a avut loc din cauza programului sălilor. Astfel, Aurelian Temișan a găsit liber la Opera Română doar în data de 14 noiembrie, însă nu știa că în aceeași zi are spectacol și colegul lui de breaslă.

„A fost doar o întâmplare din cauza programului sălilor. Noi am găsit liber la Operă doar 14 noiembrie și nu știam că are și Adi în aceeași zi concert. Apoi am aflat că și el rezervase ziua asta la Sala Palatului, fiind printre puținele libere, fără să știe că noi am pus la Operă. E doar întâmplarea”, a mai spus artista, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Aurelian Temișan și Adrian Enache [Sursa foto: Facebook]