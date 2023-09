„Ar fi avut nevoie și de prezența tatălui” Oana Roman, alături de fiica sa în prima zi de școală! Marius Elisei nu a fost alături de micuța Isa

In articol:

Fiica Oanei Roman, micuța Isa, a început astăzi un nou capitol din viața sa. Nu numai că a început un nou an școlar, dar a și pășit cu pași timizi, dar plini de curiozitate și entuziasm, într-o nouă școală. Mama sa i-a ghidat fiecare pas în această zi specială, postând în mediul online o serie de mesaje și imagini cu și despre fiica sa.

Oana Roman nu a putut să nu recunoască că, aparte de fiica sa, și ea este copleșită de noul început al micuței Isa. De acum a intrat în clasa a 3-a, într-o școală nouă, în sistem privat, față de care, până în acest moment, vedeta are numai cuvinte de laudă. Chiar dacă drumul spre școală a fost mai anevoios decât de obicei în această zi, cele două, mamă și fiică, au ajuns cu bine la noua școală.

„Poza tradițională din prima zi de școală a anului nou. Azi începe un nou drum, într-o școală nouă. Doamne ajută! Și evident că e mega trafic. Venim, dar nu ne-am imaginat că va fi atât de aglomerat. Prima zi de școală clasa a 3-a la noua școală. Un nou început pentru Isa, un sistem de învățământ diferit, în sensul bun. Mai puțini copii în clasă și mai multe activități și laboratoare.”, a spus Oana Roman în mediul online.

Isa și-ar fi dorit și ca tatăl ei să fie alături de ea în această zi

De asemenea, Oana Roman a mai menționat că fiica sa simte în aceste momente un mix de emoții. Pe de o parte, este bucuroasă că a început școala, dar este și nostalgică pentru că de acum se află într-un nou colectiv. Vedeta nu a putut să nu puncteze și faptul că astăzi doar ea i-a fost alături fiicei sale, însă știe că Isa și-ar fi dorit ca și tatăl ei, Marius Elisei, să o susțină și să o însoțească fizic

la deschiderea noului an școlar.

„E ușor nostalgică pentru că trebuie să se obișnuiască într-un nou mediu și noi colegi. Va fi bine. Azi am susținut-o și i-am fost alături, am încurajat-o și am fost doar eu cu ea, dar știu că îi dau putere chiar dacă poate fi ar fi avut nevoie și de prezența tatălui. Prima zi de școală într-o școală altfel, elegant, frumos și multe activități.”, a mai spus Oana Roman.

