Are România resursele necesare pentru a produce un vaccin?! Dragoș Damian, Terapia: ”Tot ce există pe piața românească de vaccinuri este importat”

Lipsa vaccinurilor sau sincopele din lanțul de furnizare/import al dozelor de vaccin au devenit principala problemă la momentul actual, spun experții. În goana după un număr cât mai mare de români vaccinați, oamenii au o reticență referitoare la anumite seruri de imunizare împotriva infecției cu SARS-COV-2.

Aici intervine lipsa producției de vaccinuri în România. Dragoș Damian, CEO al producătorului de medicamente Terapia Cluj, a declarat, în exclusivitate pentru Napoca Live, că țara noastră are nevoie de o fabrică de vaccinuri, care bineînțeles, va acoperi o gamă largă de vaccinuri, nu doar seruri anti-COVID-19.

“ Indiscutabil, industria farmaceutică din România deține personal calificat care să facă față unei asemenea provocări. Există la noi în țară 60 de fabrici de medicamente care au și școli de pregătire a resursei umane pentru că mai ales despre acest lucru este vorba. Dar acesta nu trebuie să fie un proiect al industriei private din România.

Noi, Terapia, dacă am avea producție de vaccinuri la nivel de grup, dacă am avea tehnologia necesară, am fi trecut de mult la producția de vaccinuri. Acesta trebuie să fie un proiect pentru statul și Guvernul român, de importanță strategică, la fel ca celelalte țări din jurul nostru să avem măcar o fabrică de vaccinuri, care, bineînțeles, nu va fabrica strict vaccinuri antiCovid, ci va acoperi o gamă largă de vaccinuri”, a precizat Dragoş Damian, CEO al producătorului de medicamente Terapia Cluj.

Vaccinurile de pe piața românească sunt importate

“ În acest moment tot ce există pe piața românească de vaccinuri este importat. Dacă ești dependent ca stat 96% de importuri înseamnă că undeva pe traseu ai greșit. Nu este o linie prioritară, nu avem conducători cu viziune care să înțeleagă că industria farmaceutică și cea chimică sunt de rang strategic. Normal, pe lângă IT, automotive... Chiar și Uniunea Europeană spune că trebuie să ne reducem dependența farmaceutică și chimică de India și mai ales de China”, susține CEO-ul Terapia, Dragoș Damian.

