Arestat la domiciliu, Dani Mocanu încasează o altă lovitură. În ce oraș din țară a primit interdicție

În ultima perioadă, Dani Mocanu merge din rău în mai rău, căci problemele pare că nu îl mai ocolesc deloc.

Deși era sub control judiciar, recent, Dani Mocanu a fost prin în mijlocul unui scandal de proporții, în urma căruia s-a ales și cu o pedeapsă.

Dani Mocanu, interzis în Târgu Mureș

Manelistul este acum în arest la domiciliu, asta după ce, împreună cu fratele său și alți masculi, au atentat la viața unui bărbat.

Scandalul care i-a adus acuzația de tentativa de omor a avut loc într-o benzinărie din Pitești, acolo unde, conform imaginilor surprinse pe camerele de filmat, victima a fost bătută până nu s-a mai putut ridica de la pământ.

Agresorii lovindu-l pe bărbat cu pumnii, picioarele, bâte și țevi.

Iar acum, pe lângă pedeapsa de a nu mai părăsi domiciliu, dată de autorități pe nedrept, susține el, căci se vede nevinovat, Dani Mocanu a mai primit o lovitură. Manelistul este bun de plată și a primit și interdicție într-un mare oraș din țară.

Așadar, Dani Mocanu s-a ales și cu interdicția de a mai putea intra orașul în Târgu Mureș.

Mai mult decât atât, pe lângă faptul că în următorii cinci ani în care va fi nevoit să ocolească orașul din centrul țării, manelistul este și bun de plată. Artistul este nevoit să plătească și o amendă de nici mai mult, nici mai puțin de 20.000 de euro.

După întregul scandal și pedepsele primite de fiii săi, tatăl manelistului, care i-a așteptat în fața tribunalului, a declarat că atât Dani Mocanu, cât și Nando, fratele său, sunt nevinovați, cineva, vreun dușman, punând totul la cale pentru a le face rău

”Eu am fost la aeroport să-mi iau băieții și i-a oprit acolo direct. Eu vreau să am încredere în justiție să-și facă treaba bine, că au și ei familie, au copii. Să se gândească la problemele vieții la fiecare om. Că dacă faci unui om rău acela vine peste tine și peste familia ta. A fost sub control judiciar după problema din Târgu Mureș, nu avea nicio interdicție să părăsească țara, are ceva cu Târgu Mureș să nu vină în oraș. Am înțeles că ei aveau o filmare și ăștia au venit peste ei și îi provoacă. Mereu vin la mine diferite mașini care vor să facă ceva. Nu mai am încredere nici să merg pe stradă. Am fetiță, am copii și sunt disperat, faci totul pentru familia ta”, a spus tatăl lui Dani Mocanu, conform România TV.