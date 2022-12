Argentina, în stare de șoc înaintea finalei cu Franța de la Cupa Mondială din Qatar! Lionel Messi nu s-a mai putut antrena și poate rata ultimul meci! Ce se întâmplă cu el?

In articol:

Probleme mari înainte de finala Cupei Mondiale din Qatar! Argentina plânge după ce s-a aflat că liderul echipei și geniul ei, Lionel Messi (35 de ani) a lipsit de la antrenamentul sud-americanilor de joi, cu trei zile înainte de partida cu trofeul pe masa contra Franța.

Lionel Messi acuză probleme la bicepsul femural stâng

Golgeterului de la CM 2022, la egalitate cu francezul Mbappe (5 goluri), Lionel Messi acuză dureri la un tendon de la piciorul stâng și nu s-a antrenat, titrează Foot Mercato. De altfel, nimeni nu uită că starul ”pumelor” a fost surprins și în timpul semifinalei cu Croația (3-0) cu mâna la bicepsul femural stâng, semn că există mari probleme pentru el.

Din ultimele informații venite din tabăra argentiniană, se pare că lucrurile au fost mai serioase decât au părut inițial, iar Lionel Messi a preferat să se recupereze alături de staff-ul medical, decât să facă pregătirea oficială.

La antrenament a revenit din fericire Angel Di Maria, și el accidentat, motiv pentru care nu a jucat în semifinala cu selecționata Croației. Vedeta lui Juventus Torino va fi aptă pentru finala cu Franța, după ce a jucat doar 9 minute cu Olanda, în victoria la penalty-uri din sferturi, iar cu Australia, la 2-1 în optimi, nu a intrat deloc.

În grupe, Angel Di Maria a fost titular în toate cele 3 meciuri:1-2 cu Arabia Suadită, 2-0 cu Mexic și 2-0 cu Polonia.

Ce a spus Lionel Messi după Argentina- Croația 3-0: „Știam ce putem. Formăm un grup nebun!”

Lionel Messi a fost foarte fericit după semifinală și a vorbit, vizibil emoționat, despre forța grupului și nu despre geniul său. „Mă simt foarte bine de când am ajuns aici. Am pierdut la început (n.r.- 1-2 cu Arabia Saudită), dar le-am cerut oamenilor să aibă încredere în noi, pentru că știam ce putem. Acest grup este nebun! Am reușit să ajungem în finală și acum ne bucurăm de asta.

Adevărul este că îmi trec multe lucruri prin cap, sunt foarte entuziasmat. Să văd toți acești oameni și familia mea la Campionatul Mondial a fost incredibil. Acum mă gândesc la familie, familia este cel mai important lucru pentru mine. Ne-a fost foarte greu, dar astăzi am trăit ceva spectaculos”, a spus starul argentinian pentru Marca.

La ce oră începe finala Campionatului Mondial 2022 din Qatar

Argentina va întâlni Franța în finala Campionatului Mondial 2022 din Qatar. Cele două naționale vor fi la a 13-a întâlnire directă și a patra de la Campionatul Mondial. Până acum, Franța s-a impus de șase ori în fața Argentinei, trei meciuri s-au terminat la egalitate, iar sud-americanii au câștigat în trei rânduri.

Finalistele Cupei Mondiale 2022 s-au duelat de trei ori la Campionatul Mondial.

Sud-americanii și-au adjudecat primul joc, cel din 1930, scor 1-0, și pe al doilea, 2-1, în 1978, în timp ce Franța l-a câștigat pe cel mai recent, în 2018, scor 4-3, notează digisport.ro. Astfel, ambele naționale au câte două titluri în palmares. De menționat este și că vom asista la o confruntare pentru Gheata de Aur a turneului între Lionel Messi și Kylian Mbappe, ambii cu câte cinci reușite.

Confruntarea celor două națiuni se va da duminică, 18 decembrie 2022, de la ora 17:00, pe stadionul Lusail din Al Daayen.

Parcursul Argentinei și Franței până în finala Campionatului Mondial

Argentina a ajuns în finala Campionatului Mondial 2022 după ce a câștigat grupa C. În cadrul acesteia, sud-americanii au avut un eșec cu Arabia Saudită (1-2) și două succese cu Polonia (2-0) și Mexic (2-0). În optimi, argentinienii au eliminat Australia, scor 2-1, iar în sferturi au făcut scor 2-2 cu Olanda. Echipa condusă de Messi a eliminat Olanda de la Cupă la loviturile de departajare, 4-3. Ultimul meci purtat de naționala Argentinei a fost împotriva Croației, în semifinale, unde a înscris 3 goluri, iar croații nici măcar unul.

În timp ce Franța a câștigat grupa D, după două victorii cu Australia (4-1) și Danemarca (2-1) și un eșec în fața Tunisiei (0-1). În optimi, francezii au eliminat Polonia, scor 3-1, urmând ca în sferturi să câștige în fața Angliei, scor 2-1. În semifinale, naționala Franței a întâlnit Marocul și a câștigat partida cu scorul de 2-0.