Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a fost surprins în a doua zi de stare de alertă, în timp ce împărtășea copiii în fața catedralei Sf. Petru și Pavel din Constanța.În imagini s-a putut observa cum ÎPS Teodosie a folosit acelașir potir și aceeași linguriță linguriță, fără să țină cont de regulile impuse de autorități pentru a evita eventualele îmbolnăviri.

Potrivit constantadeazi.ro, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 17 mai, ÎPS Teodosie şi mai mulţi preoţi au oficiat o slujbă de împărtăşire a credincioşilor veniţi în faţa catedralei Sf. Petru și Pavel din Constanța.

Și mai revoltător este faptul că toți credincioșii care au primit taina Împărtășaniei au fost șterși la gură cu același prosop. În același prosop era frecvent curățată și lingurița.

Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a decis în contextul actual ca „împărtășirea comună a credincioşilor în timpul Sfintei Liturghii, în vreme de pandemie, va fi hotărâtă după data de 1 iunie 2020“.

IPS Teodosie, apel catre autoritati: "Am tacut pana acum! Ajunge! Biserica inchisa e o blasfemie"

IPS Teodosie sustine ca a fost o greseala flagranta decizia autoritatilor de a le interzice credinciosilor sa mearga la biserica in timpul starii de urgenta pentru coronavirus.

"Daca vreti sa se deschida, exprimati-va vointa dvs in scris. Stiu ca vreti. Dar vreti ca numai noi sa strigam?! Eu strig mereu! Saptamana viitoare voi face o petitie, dar vreau sa am... Daca ziceti, nu eu zic, ziceti dvs. Multi mi-au spus. Scrieti-ne. Vom merge cu petitiile dvs. Nu va oblig sa scrieti, eu respect dorinta dvs.

Am pregatit o documentare. Crestinii fara biserica nu isi exercita un drept religios care e inscris in constitutie. Avem si o lege crestina a noastra canonica, prin care noi trebuie sa ne exercitam religiozitatea in biserica, suntem impiedicati cu adevarat. Nu inteleg aceasta restrictie, am tot spus ca nu o inteleg, nu are nicio logica! Biserica nu infecteaza! Pentru moment, macar in pridvorul bisericii sa putem face slujba, iar dvs imprejurul bisericii, la 2 metri. cereti si vi se va da. Sunt convins ca trebuie sa se deschida bisericile. Este incalcat flagrant al nostru! La cererea pe care o voi face pentru deschiderea bisericilor, voi atasa si dorintele dvs, cu semnaturile dvs. Daca vreti sa se deschida biserica, eu sunt portavocea dvs. (...) Este un drept al dvs care trebuie respectat, pana acum a fost incalcat flagrant. Am tacut pentru ca nu am fost intrebat. A fost un dialog urgent doar cu Preafericitul. Am sustinut dar ajunge! Biserica inchisa e o blasfemie. Este un pacat. E o nedreptate care vi se face! Atatia mi-au plans la telefon! Stiu ca doriti!", a spus IPS Teodosie.