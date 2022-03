Armin Nicoară a ajuns la perfuzii! În ce stare se află în aceste momente: „Acolo a început calvarul pentru mine”

In articol:

Armin Nicoară trece printr-o perioadă delicată în ceea ce privește starea de sănătate. Totul a început, după ce artistul a ajuns în Irlanda, iar atunci coșmarul său a început! Vedeta s-a simțit tot mai rău și, deși avea nevoie să ajungă la spital, nu s-a putut deplasa din cauza stărilor accentuate.

Astfel că a fost nevoie ca medicii să intervină de urgență în cazul său. Iată toate detaliile despre starea de sănătate a lui Armin Nicoară!

Armin Nicoară a avut nevoie de intervenția medicilor, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit „Nu sunt refăzut complet”

Coșmarul pentru Armin Nicoară a început, după ce a susținut un spectacol în Irlanda. La scurt timp de la eveniment, artistul a început să se simtă tot mai rău și a decis să ceară ajutorul medicilor, după ce simtpomele cu care se confrunta au devenit tot mai supărătoare. Vedeta a povestit că a avut febră foarte mare și din cauza stării de rău nici nu a putut să meargă la spital. Cu toate acestea, cadrele medicale îl supraveghează de acasă pe Armin Nicoară, care acum a ajuns chiar la perfuzii.

El a explicat că încă nu este refăcut complet, însă va urma cu strictețe toate recomandările medicului și schema de tratament pe care acesta o sa i-o

prescrie și speră ca în viitorul apropiat să înceapă să-și mai recapete din puteri.

„Nu sunt refăcut complet, tocmai ce a plecat asistenta de la mine de acasă pentru că am reușit să vorbesc cu doamna doctor să-mi facă perfuziile acasă, că nu am reușit să mă deplasez la spital deoarece mi-a fost foarte rău. Am ajuns din Irlanda, acolo unde am avut un eveniment și după spectacol am picat la pat. Am avut febra 40 și de acolo a început calvarul pentru mine. Nici acum nu sunt refăcut complet”, a explicat Armin Nicoară la un post de televiziune.