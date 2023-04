Armin Nicoară a făcut dezvăluiri impresionante, duminică, la Kanal D2, la “În oglindă”: “Acea imagine nu pot să o șterg vreodată din suflet!”

Armin Nicoară, unul dintre cei mai iubiți saxofoniști al tinerei generații, a fost invitatul lui Mihai Ghiță, duminica aceasta, în cadrul emisiunii “În oglindă”, emisiune difuzată de la ora 22:00, la Kanal D2.

Provenind dintr-o familie de muzicieni, cunoscută publicului larg, fiul maestrului Petrică Nicoară, Armin a ajuns la inimile românilor datorită măiestriei talentului său.

Născut în Timișoara, Armin Nicoară mărturisește că, deși părinții au încercat să le ofere, lui și fratelui sau Armando, tot ceea ce-i mai bun, și să ducă o viață fără lipsuri, mezinului i-au lipsit prezența și dragostea părinților săi, în special cea a tatălui.

Fiind mai tot timpul plecați în turnee, Armin a resimțit din plin lipsa acestora din viață sa, încă din copilărie.

“Când stăteam cu fratele meu la poartă, și vedeam cum pleacă mama și tata de acasă, plângeam! Bunica se chinuia să ne bage în casă. Și acum văd cum stăteam de mâna amândoi (Armin și Armando – n.r.), la poartă, și știam că pleacă... Aveam o durere infernal de mare, iar acea imagine nu pot să o șterg vreodată din suflet!”, a dezvăluit, printre lacrimi, Armin Nicoară la “În oglindă”.

Pe lângă sentimentul de înstrăinare, pe care l-a simțit în toată copilăria să, Armin Nicoară a simțit și <duritatea> tonului tatălui sau.

“Când trebuie să vorbesc despre tata, mă cuprinde o emoție aparte. Nici nu știu dacă trebuie să descriu în totalitate situația… (…) Într-adevăr, tata era, poate, un pic mai dur. De mic mergeam la el în studio și încercăm și eu să fac ceea ce face el … să cant (…) Nu am reușit niciodată să am cu el o discuție, să creez un proiect cu el, să studiez alături de el … tot timpul era mai dur!”, a mai spus Armin Nicoară.

Armin Nicoară a dat curs emotiilor și a plâns amintindu-și de momente ale copilăriei.

“Și acum, dacă aud vocea lui (a tatălui sau – n.r.) un pic mai stridentă, mă iau fiorii! (…) Tata s-a schimbat foarte mult după ce m-am îmbolnăvit de diabet! Atunci a lăsat-o <foarte moale>, parcă l-am pierdut, în același timp pe tata, ceea mă și deranjează un pic, pentru că aș avea nevoie de el, mult mai mult, acum că și eu c â nt! Aș vrea să-l simt mai apropiat de mine!”

