Armin Nicoară a luat o pauză de la muzică: ”Nu pot să cânt”. Ce s-a întâmplat cu ultimele evenimente unde trebuia să cânte | EXCLUSIV

Armin Nicoară se confruntă, de câteva zile, cu probleme de sănătate! Totul se întâmplă din cauza oboselii acumulate din ultima perioadă, asta pentru că artistul a avut foarte multe evenimente, atât în țară, cât și în străinătate, unde a trebuit să se prezinte.

Cântărețul ne-a dezvăluit că a și răcit, căci medicul i-a spus că s-a ales cu o bronșită. Așa că, Armin este nevoit să stea acasă, să se odihnească și să-și încarce ”bateriile”. Mai mult decât atât, artistul are nevoie de perfuzii și face tratament pentru a scăpa de toate problemele, ce-i dau bătăi de cap.

” Eu continui să fac perfuziile, pentru că am făcut cinci zile și trebuie să fac șapte zile. Încă sunt cu o bronsită la plămâni, din câte mi s-a spus la control. Am avut febră, mi-a trecut acum. Febra am avut-o foarte mare, în jur de 39 spre 40, foarte mare. Nu-mi reveneam nicicum, luam pastile și nu-mi reveneam. Covid nu a fost, au fost evenimente foarte multe în zilele acelea și chiar după ce am terminat ultimul eveniment în Irlanda, am picat la pat.

Mi s-a spus că poate să fie și din cauza oboselii și s-au acumulat toate, și gripa, răceala, oboseala, toate la un loc. Când am terminat evenimentul din Irlanda, am picat la pat. Am fost rău, am vomitat, am făcut și febra, de abia am ajuns în țară. Nu puteam să mai stau în picioare, cu febra, cu toate astea...eu continui cu perfuziile, mai am două zile, cu antibiotic”, a declarat Armin Nicoară, pentru WOWbiz.ro, legat de problemele lui de sănătate.

Armin Nicoară [Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară a luat o pauză de la muzică

Cântărețul ne-a spus că a luat o scurtă pauză de la muzică, în aceste momente, căci urmează sfatul medicului, care i-a spus că nu are voie să cânte la saxofon din cauza problemelor la plămâni.

Armin nu a primit acordul să facă absolut nimic în ceea ce privește cântatul la evenimentele private la care trebuia să meargă. Claudia, viitoarea lui soție, merge la evenimente, pentru ca oamenii să nu-i ducă lipsa lui Armin.

”Nu pot să cânt, voiam să fac o sesiune de studiu și nu am voie. Nu am primit acordul să cânt la saxofon, din cauza plămânilor. Nu am primit acordul de a face absolut nimic, n-am fost nici la evenimente în weekend-ul trecut, a fost doar Claudia. Dacă nu mergeam niciunul la evenimente, era chiar rău. Nu le-a convenit oamenilor în totalitate, că nu am fost și eu la eveniment, dar a fost Claudia și a fost ok așa”, a declarat Armin Nicoară pentru WOWbiz.ro