Armin Nicoară, dezvăluire în premieră, după ce s-a confruntat cu mari probleme de sănătate: "Am în suflet o tristețe" | EXCLUSIV

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt un cuplu muzical extrem de iubit de public. Aceștia formează un cuplu și în viața reală, având o relație de aproximativ 5 ani. Cei doi se iubesc mult, iubesc și muzica și își surprind fanii cu melodii care mai de care mai spectaculoase.

Armin Nicoară, plecat din țară de 1 Mai

Armin a cântat pe scene mari, alături de artiști cu renume, fiind printre preferații publicului român de pretutindeni.

De 1 Mai Muncitoresc, Claudia Puican și Armin Nicoară chiar muncesc. Evenimentele au venit ca un val asupra lor și nu au refuzat niciunul dintre ele. De data aceasta va fi ceva special, pentru că de 1 Mai se vor afla în străinătate, printre spectacole, cântând cu drag pentru românii de pretutindeni.

"Bineînțeles că noi de 1 Mai muncim cu drag și spor și ne bucurăm că petrecem cu românii noștri din străinătate. Avem spectacol în Italia, ne bucurăm că și în post am avut evenimente în străinătate, în Germania, Irlanda, Spania, peste tot în Europa unde sunt români plecați de acasă, ne-am petrecut cu ei. Acum după Paște o luăm așa ușor. Pe 25 aprilie am fost la Târgu Jiu, am avut mare spectacol, după aceea am mai avut în fiecare zi evenimente peste evenimente, pentru că așa suntem noi artiștii.", a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Paștele, o sărbătoare specială pentru Armin Nicoară

Armin Nicoară este un artist desăvârșit, dar și un familist convins. Oamenii dragi înseamnă totul pentru el.

În fiecare an, de Paște, emoțiile îl copleșesc, amintindu-și cu drag ce făcea împreună cu familia în această perioadă. Într-un interviu pentru WOWbiz.ro, artistul ne-a mărturisit ce înseamnă pentru el, cu adevărat, sărbătorile pascale.

"Îți spun din tot sufletul, nu am mai spus nimănui, pentru mine, când vine Paștele,sărbătorile, tot timpul mă emoționez și îmi vine să plâng, pentru că pot spune că am trăit atâtea momente fericite în familie, tot timpul părinții mei mi-au oferit tot ce a fost mai bun. Trece timpul, părinții noștri îmbătrânesc și cumva am în suflet o tristețe, pentru că nu se știe niciodată când va fi momentul când poate nu vom mai fi la masă cu toții și acum când spun lucrul acesta spun cu lacrimi în ochi, pentru că mă emoționează. Când vin sărbătorile, le văd fie cu familia, alături de părinții mei, de mama mea, de tatăl meu, de fratele meu. Am emoții și acum când vorbesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu îmi oferă atâtea lucruri bune, nici nu știu cum să Îi mulțumesc mai tare, pentru că e totul atât de bine, ba chiar mi-a dat mai mult decât trebuia. Pentru mine e o mare bucurie ca sărbătorile să le fac în familie, noi de mici copii am fost tot timpul așa, mergeam la biserică de Înviere, iar după aceea venea Iepurașul. Erau cadouri, dulciuri, era o mare bucurie pentru mine.", a mărturisit Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.